“Le ceneri di Alisea”, il fantasy young adult di Merilù Lanziani: dal torneo IoScrittore alla pubblicazione

Una ragazzina coraggiosa, un impermeabile dalle caratteristiche straordinarie, un nemico misterioso disposto a tutto pur di impossessarsene: in uscita in ebook il romanzo “Le ceneri di Alisea” di Merilù Lanziani, finalista al torneo letterario IoScrittore

E se ti dicessi che esiste una città che ha per nome un vento, Alisea, in cui il tempo atmosferico cambia da una via all’altra in base all’ora e al giorno della settimana? Una città in cui gli abitanti nascono con occhi prodigiosi, che li rendono parte di uno Stormo ben preciso? Come i Nestor, capaci con un solo sguardo di sapere se pioverà o farà bello, oppure i Capovaccai, che riescono a vedere i bambini invecchiare nel giro di un secondo, o i Falcetti, in grado di scorgere le emozioni altrui svolazzare come insetti. Ma non è solo questo a rendere singolare Alisea, no…

Ci sono anche le sue beffarde torri campanarie – la Papessa, l’Appeso, gli Amanti e il Bagatto – che stanno a guardia del Quadrato Magico, un luogo sinistro in cui nessuno sano di mente metterebbe mai piede. E vogliamo parlare del galleggiante Mercato delle Granaglie, in cui si fanno affari scambiando Promesse e Giuramenti? Senza dimenticare Orior, la misteriosa febbre che miete vittime, e neppure l’Ora Burrascosa, quando si scatenano tempeste che distruggono ogni cosa…

È proprio nella terribile e ammaliante Alisea che Calpurnia, una ragazzina di tredici anni, entra in possesso di un indumento davvero singolare: un impermeabile con dodici tasche, ciascuna dotata di una proprietà straordinaria, come moltiplicare gli oggetti, farli scomparire e persino viaggiare avanti e indietro nel tempo. Una giacca portentosa, che vale ben più di qualsiasi altra si sia mai vista in città, e su cui molti vorrebbero mettere le mani, anche a costo di uccidere.

Tra questi c’è Astor, un giovane Nestor che ha tutte le ragioni per disprezzare Calpurnia, visto che i due appartengono a Stormi diametralmente opposti. Eppure, è proprio insieme a lui che la nostra eroina affronterà pericoli e avventure, fino a sfiorare il mistero che sta alla base del suo mondo e del male che lo affligge…

Si tratta, in sintesi, della trama di Le ceneri di Alisea, romanzo in uscita in ebook firmato da Merilù Lanziani, finalista al torneo letterario IoScrittore.

Lanziani ha studiato editoria e poi ha lavorato come editor per alcune case editrici; ha scritto molte storie, ma quelle di cui va più orgogliosa sono state donate al reparto di pediatria di un ospedale; tra le altre cose, ha anche fondato un blog, Spulcialibri.it.