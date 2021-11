Podcast, ecco “Le voci del Mulino”

Debuttano i podcast della casa editrice bolognese, realizzati da Piano P in collaborazione con Promedi. Si parte con Marco Malvaldi, Giorgio Manzi, Giulio Guidorizzi e Franco Cardini – I particolari

Ancora una novità che vede la collaborazione tra il mondo dei podcast e quello dei libri. Debuttano infatti Le voci del Mulino, i podcast della casa editrice bolognese, che propone “un nuovo spazio per affrontare i temi di cui si occupa da sempre. Uno spazio in cui i curiosi potranno ascoltare racconti di storia, scienza, filosofia e politica dalla viva voce degli autori”.

Le voci del Mulino, realizzato per la Società Editrice Il Mulino da Piano P in collaborazione con Promedi, parte con 9 episodi da 13 minuti, disponibili dal 18 novembre sulle piattaforme e sulla pagina dedicata sul sito dell’editore.

A parlare e raccontare saranno gli autori della casa editrice. Si inizia con Marco Malvaldi con Entropia e altre metafore scientifiche da bar, il secondo e terzo episodio saranno con Giorgio Manzi, che spiegherà la paleoantropologia, a seguire tre episodi in cui si esploreranno la vita degli antichi romani con Giulio Guidorizzi, e infine spazio a Gerusalemme in 3 tappe in compagnia di Franco Cardini.