Prosegue l’ascesa dei podcast: ecco i più ascoltati su Audible.it

Stando all’ultima ricerca di NielsenIQ per Audible, il 2021 non si è ancora concluso ma registra già un incremento nel consumo di podcast del 4%. Sono i Millennial e i GenZ i maggiori fruitori in Italia. La casa si conferma la regina degli ascolti – Ecco i più ascoltati sulla piattaforma di proprietà di Amazon

Prosegue l’ascesa dei podcast (anche) in Italia, che dura ormai da anni (complici anche i mesi di lockdown): il 2021 non ancora concluso ma registra già un incremento nel consumo di podcast del 4%, stando all’ultima ricerca di NielsenIQ perAudible (società Amazon che produce e distribuisce audiolibri, podcast e serie audio), di cui si parla al Festival della Comunicazione di Camogli.

Sono 14,5 milioni gli italiani che nel 2021 hanno ascoltato almeno una volta un podcast, rispetto ai 13,9 dell’anno precedente.

Stando alla ricerca in questione, i podcast hanno conquistato un posto di rilievo nell’intrattenimento quotidiano, “in particolare quello multitasking, dove l’audio aiuta a ottimizzare l’uso del tempo che le persone impegnano ‘facendo altro’: una passeggiata con il cane, una corsa, la guida dell’auto, lo spostamento sui mezzi pubblici o le faccende domestiche”.

Gli intervistati, inoltre, hanno dichiarato di aver spesso utilizzato il podcast come strumento per intrattenere i figli durante la quarantena (36% degli intervistati) o per approfondire temi e parti del programma scolastico (36%).

UN PUBBLICO GIOVANE E IPERCONNESSO

Sono i Millennial e i GenZ i maggiori fruitori di podcast in Italia. Il 75% degli intervistati nella fascia 18-24 anni ha infatti dichiarato di ascoltarli, così come il 69% degli intervistati tra i 25 e i 34 anni. Questa la fascia d’età con la più elevata quota dei cosiddetti “heavy users”, ovvero chi ascolta podcast tutti i giorni. La maggior parte degli intervistati li ascolta solo da un anno e mezzo.

Gli ascoltatori di podcast sono persone molto connesse, che trascorrono su internet oltre 4 ore al giorno (69%).

A CASA O IN VIAGGIO

Anche nel 2021, la casa si conferma la regina degli ascolti: è il 78% degli italiani a preferirla come luogo in cui infilare le cuffie o accendere gli smart speaker e dare voce ai podcast preferiti. Seguono poi la macchina (26%) e i mezzi pubblici (19%).

Stabile rispetto allo scorso anno anche la frequenza d’ascolto: gli italiani si dedicano ai podcast in media una volta a settimana e, come per gli audiolibri, anche l’ascolto di podcast è un’attività prevalentemente solitaria (84%).

MOLTEPLICI LE MOTIVAZIONI PER ASCOLTARE PODCAST

I driver che spingono gli italiani a premere play e a prestare orecchio ai podcast sono molteplici ma su tutti vincono la volontà di informarsi e approfondire argomenti di interesse e attualità (35%), la curiosità verso nuovi contenuti da scoprire (33%) e la necessità di evadere dalla quotidianità e divertirsi (28%).

Qualunque sia il motivo che spinge all’ascolto di podcast, per la maggior parte degli italiani rappresentano il modo per mettere meglio a frutto il tempo di cui dispongono. Il 47% dichiara infatti che i podcast sono un ottimo strumento “per intrattenersi mentre si fanno altre cose”.

Francesco Bono, Content Director di Audible.it, commenta: “A distanza di 5 anni dall’arrivo di Audible in Italia, siamo felici di vedere come il podcast, su cui abbiamo da subito investito e scommesso energie e risorse per produrre prodotti di grande qualità, sia entrato ufficialmente nelle abitudini di vita degli italiani e in particolare di una fascia di età giovane e connessa, che lo utilizza come strumento per conoscere il mondo. Insieme ad audiolibri e serie audio, siamo sicuri che il mondo dell’audio intrattenimento continuerà ad ispirare, intrattenere, conquistare migliaia di italiani anche nei prossimi anni”.

LA TOP TEN DEI PODCAST AUDIBLE

I 10 podcast più ascoltati di sempre

Listen and learn, John Peter Sloan La Piena, Matteo Caccia Le grandi battaglie della storia, Alessandro Barbero Minuti efficaci, Andrea Giuliodori Le mani sul mondo, Roberto Saviano Grandi menti a confronto, Piergiorgio Odifreddi Cleopatra, donna e regina, Alberto Angela Buio, Pablo Trincia Le parole giuste, Paolo Borzacchiello Scuola di filosofie XX secolo, Maura Gancitano, Andrea Colamedici

I 10 podcast più ascoltati del 2021