Ebook in offerta per migliorare la propria scrittura

Dal 19 al 21 gennaio sono in offerta numerosi ebook pensati per chi è in cerca di consigli di scrittura – I particolari sulla promozione

Dal 19 al 21 gennaio, nei principali negozi online sono in offerta numerosi ebook pensati per chi è in cerca di consigli di scrittura e per chi vuole avvicinarsi al mondo dell’editoria.

Da È più facile scrivere bene che scrivere male di Massimo Birattari a un testo cult come Gli scrittori inutili di Ermanno Cavazzoni, passando per Il libro di Gian Arturo Ferrari e L’arte di costruire un romanzo di Elizabeth George, fino ad arrivare a Come scrivere un romanzo giallo o di altro colore di Hans Tuzzi…

Qui i particolari sull’offerta e sui testi coinvolti:

SU KOBO

SU IBS

SU AMAZON

SU LAFELTRINELLI

SU BOOKREPUBLIC