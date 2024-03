L’offerta ebook dedicata alle “protagoniste indimenticabili” della letteratura di ieri e di oggi

Dall’8 al 14 marzo, nei principali negozi online, arriva una promozione ebook tutta dedicata alle “protagoniste indimenticabili” della letteratura di ieri e di oggi.

I romanzi in offerta (in versione digitale) sono suddivisi in 8 percorsi di lettura: storie di rinascita e libri feel good, libri dedicati ai legami femminili (in cui si parla di amicizia, complicità, sorellanza e maternità), “generazioni a confronto” (percorso che comprende romanzi storici e saghe familiari), “protagoniste da tutto il mondo”, “donne detective” (tra noir, thriller e gialli comici); e ancora, spazio alle poetesse e alle biografie, autobiografie e memoir di donne che si sono distinte in vari ambiti ed epoche; infine, un percorso dedicato all’essere donne oggi…

Qui i particolari sull’offerta:

SU IBS

SU KOBO

SU AMAZON

SU LAFELTRINELLI

SU BOOKREPUBLIC