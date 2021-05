Editoria, arrivano i Quanti di Einaudi: nuova collana digitale “concepita come una rivista”

C’è una novità che riguarda via Biancamano: debuttano, infatti, unicamente in digitale, i Quanti Einaudi: testi brevi, agili, “che spaziano dalla narrativa alla saggistica, con le infinite sfumature che stanno nel mezzo, dal personal essay al reportage giornalistico, dal pamphlet al racconto breve”. Sin dalla primavera 2020 (erano i tempi del primo lockdown), del resto, numerose case editrici hanno dato vita a collane o progetti legati agli ebook. E ora, dunque, arriva anche questa novità targata Einaudi.

Ogni Quanto è un ebook autonomo e concluso ma, come sottolinea la casa editrice, fa parte di un disegno più ampio: la collana è infatti “anche concepita come una rivista decostruita e assemblabile. Una rivista di cui ogni lettore può costruire il proprio sommario, una cassetta degli attrezzi dove trovare storie, idee e concetti per orientarsi nel presente”.

Ogni “numero” della rivista è dedicato a un tema, a una domanda, a un sentimento che come un filo rosso unisce e cuce i singoli ebook. Quattro o cinque Quanti per ogni numero, tre volte l’anno, “con l’obiettivo di prendere la storica anima di officina editoriale voluta da Giulio Einaudi, e immaginarla proiettata nel futuro digitale”.

I primi sei Quanti, a tema “speranze” (e a cura degli editor Francesco Guglieri, Andrea Mattacheo e Marco Peano, mentre il progetto grafico è di dieci04) sono disponibili nei negozi online dal 25 maggio, ciascuno in vendita a 2,99 euro. Si parte con Le cose che non voglio dimenticare di Paolo Giordano (prefazione di Barbara Stefanelli), Momenti sospesi. Due meditazioni di Hisham Matar, Salvarsi. Come uscire dall’Overlook Hotel di Antonella Lattanzi, Terra di nessuno di Eula Biss, I parassiti. Tre vite ai tempi del contagio di Ascanio Celestini e Il calcolo della paura di Marco Filoni.