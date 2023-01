Una settimana di ebook in sconto, per tutti i gusti

Dal 20 al 26 gennaio, nei principali negozi online, in sconto libri di grandi nomi della letteratura, romanzi commoventi, gialli e thriller… – I particolari

Dal 20 al 26 gennaio, una settimana di sconti da non perdere, per fare scorta di ebook.

L’offerta in questione è così suddivisa: il 20 e 21 gennaio in sconto troviamo la narrativa e i grandi nomi della letteratura, il 22 e 23 gennaio tocca a una serie di libri in grado di commuovere, e dal 24 al 26 gennaio la promozione coinvolge noir, gialli e thriller.

Tra i libri in offerta, anche Le rose di Atacama di Luis Sepúlveda, La casa sulla collina di Gary Shteyngart, Cercami di André Aciman, Sera in paradiso di Lucia Berlin, La metà di niente di Catherine Dunne, Dieci anni dopo – Fai bei sogni di Massimo Gramellini, Per cosa si uccide di Gianni Biondillo, Il tribunale delle anime di Donato Carrisi, Una donna normale di Roberto Costantini e La scelta decisiva di Charlotte Link…

