Lo speaker Faba, il raccontastorie che punta ad avvicinare i bambini agli audiolibri

Si presenta come “concreta alternativa all’uso di smartphone e tablet”: parliamo dello speaker Faba (ideato da una startup trevigiana), il raccontastorie che punta ad avvicinare i bambini agli audiolibri, e che si sposta in ottica educational – I particolari

Alla fiera Bologna Children’s Book Fair (dal 6 al 9 marzo) sarà protagonista con uno stand anche FABA, startup italiana fondata nel 2019, che punta ad avvicinare i bambini agli audiolibri e si sposta in ottica educational.

Ad oggi, informa una nota della società trevigiana, oltre 100mila famiglie scelgono lo speaker FABA, che si presenta come “concreta alternativa all’uso di smartphone e tablet“: “il 94% dei genitori dichiara che riduce il tempo che i figli trascorrono davanti agli schermi” e “l’89% lo definisce come educativo”.

Alla Fiera del libro per ragazzi di Bologna saranno così presentati i nuovi progetti dell’azienda, che si impegna a favorire il legame tra audiolibro e giocattolo, nel mercato edutech.

La proposta editoriale conta oltre 100 personaggi sonori, in quattro diverse lingue (italiano, francese e spagnolo castigliano e catalano) e oltre 20 tra partner editoriali e licensor. Tra i partner, Giunti, Franco Cosimo Panini Editore, Penguin Random House, Edizioni PIEMME, Grupo Edebé, Anaya, Didier Jeunesse, Paramount, Magic Light e ZAG. Le licenze a catalogo includono sia personaggi che derivano dai classici della letteratura come Giulio Coniglio, Nuvola Olga, Il Gruffalò, Snoopy, Geronimo Stilton, Il piccolo Bruco maisazio, sia i protagonisti di alcune tra le più celebri serie in animazione, come Peppa Pig e Masha & Orso. I Personaggi Sonori dedicati alle storie offrono un audio di alta qualità e quasi tutte includono alla fine una sezione dedicata alle domande e una dedicata alla creatività, pensate rispettivamente per verificare la comprensione del testo e creare un momento di attività pratica da associare all’ascolto che consentono di tenere alto l’entusiasmo e l’interesse e offrire un’esperienza a tutto tondo.

FABA tra l’altro collabora con 5 professioniste dell’età evolutiva – due pedagogiste, due neuropsicologhe e una logopedista – che stanno mappando il catalogo di contenuti allo scopo di categorizzarlo sulla base di aree di sviluppo ed età e definire un vero e proprio percorso di crescita da proporre ai bambini che lo utilizzano.

Recente, non a caso, anche il lancio di FABA [in classe], il progetto pensato per le scuole a supporto della progettazione didattica.