Case editrici: Ronzani ha acquisito il marchio Lietocolle

Ronzani editore, casa editrice vicentina nata nel 2015, con un catalogo che spazia dalla narrativa alla saggistica, alla storia e cultura del libro, fino all’arte e alla fotografia, alla poesia, comunica di aver acquisito il marchio Lietocolle.

Qualche tempo fa Michelangelo Camelliti, fondatore e proprietario dello storico catalogo, aveva annunciato la fine della propria esperienza editoriale dando appuntamento per la prosecuzione del proprio progetto ad “altre persone fidate e autorevoli”. Ora il marchio Lietocolle, che negli anni ha ospitato poeti di prim’ordine tra cui spiccano i nomi di Alda Merini, Maria Luisa Spaziani, Iosif Brodskij, va ad aggiungersi ai marchi RE (Ronzani Editore), RN (Ronzani numeri) e RES (Ronzani Edizioni Scientifiche).

Nella nota si spiega che “nel futuro Lietocolle intende dare attenzione alle scritture giovani, alla valorizzazione della poesia con la pubblicazione di autori internazionali, intende contribuire alla multiculturalità, dare spazio alla relazione tra parola e immagine e alla qualità dell’oggetto libro.

Il marchio Lietocolle, in Ronzani, sarà curato da Augusto Pivanti che propone come primo titolo, nella collana SoloVenti, Come di Alessandro Assiri nei prossimi giorni in libreria. La collana proseguirà con Invisibile Neve di Giancarlo Morinelli e L’individuo superfluo di Francesco Tripaldi“.

L’intenzione del nuovo editore, spiega Chiara Dal Ferro, responsabile della produzione Lietocolle, è di dare un futuro a questa esperienza: “Non potevamo permettere che un tale patrimonio culturale rischiasse di andare perso e abbiamo quindi dato il via a un nuovo progetto per garantire la continuazione del progetto editoriale a marchio LietoColle.”