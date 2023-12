Forum del libro: gli appuntamenti per i 20 anni di “Passaparola”. Al centro il futuro della promozione della lettura

Compie 20 anni “Passaparola”, l’appuntamento del Forum del libro dedicato agli operatori del settore editoriale. Tante le iniziative, a partire dal convegno “Nuove forme di lettura: i giovani nella rete (e non solo)” – I particolari

Compie 20 anni “Passaparola”, l’appuntamento del Forum del libro dedicato agli operatori del settore editoriale, e per l’occasione, come si spiega in una nota, si moltiplica fino a coprire l’arco dei dodici mesi.

L’obiettivo è “dare vita a un laboratorio permanente sulle evoluzioni della lettura, con un occhio particolarmente attento al pubblico più giovane”.

Il progetto, che si articola in tre fasi, “è basato sulla convinzione che il destino del libro dipende dalla nostra capacità di aprirci al futuro senza dimenticare la tradizione, immaginando un’offerta ‘plurale'”, capace di soddisfare gusti e bisogni diversi:

-“Il Grillo Parlante”, un forum di discussione online attivo da marzo 2023 cui partecipano oltre cento professionisti (editori, librai, bibliotecari, giornalisti, autrici e autori…);

-il convegno annuale sul tema Nuove forme di lettura: i giovani nella rete (e non solo), in programma a Roma il 9 e il 15 dicembre 2023;

-quattro seminari locali di approfondimento (Bari, Napoli, Genova e Torino) previsti nei primi mesi del 2024.

Qui il programma del convegno annuale nel dettaglio:

Sabato 9 dicembre alle 10, a Più libri più liberi, a Roma, è in programma la tavola rotonda su Nuove forme di lettura: i giovani nella rete (e non solo). Introduce: Maurizio Caminito (Forum del libro). Partecipano: Emanuela Bologna (ISTAT), Gino Roncaglia, Giovanni Solimine. Coordina Maria Teresa Carbone.

Venerdi 15 dicembre, a Roma, presso Palazzo Merulana, sono previste tre sessioni:

ore 10 – 11.30 Dal Fabbricante di lacrime a Zerocalcare, cosa leggono i giovani?

ore 12.15 – 13.30 L’Intelligenza Artificiale cambierà il mondo del libro?

ore 15 – 17 Come cambia la promozione della lettura

Partecipano: Piero Attanasio, Emanuela Bologna, Maurizio Caminito, Maria Teresa Carbone, Fabio Ciotti, Paola Dubini, Beatrice Eleuteri, Fabio Geda, Giuseppe Laterza, Annamaria Malato, Andrea Morniroli, Della Passarelli, Marco Pautasso, Gino Roncaglia, Vanni Santoni e Marino Sinibaldi.

Durante la giornata verranno presentate alcune esperienze significative di promozione della lettura, attraverso due collegamenti: il primo da Bari e dalla Puglia e il secondo da Napoli. Per seguire gli incontri a Palazzo Merulana si consiglia di prenotare compilando questo modulo. È prevista la diretta streaming.