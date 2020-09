Giorgio Fontana, Ginevra Lamberti e Chiara Valerio vincono il Premio Letterario Internazionale Mondello

Sono stati proclamati i vincitori della quarantaseiesima edizione del Premio Letterario Internazionale Mondello: sono Giorgio Fontana con Prima di noi (Sellerio), Ginevra Lamberti con Perché comincio dalla fine (Marsilio), Chiara Valerio con Il cuore non si vede (Einaudi), per la sezione Opera Italiana; Giulio Ferroni con L’Italia di Dante. Viaggio nel paese della Commedia (La Nave di Teseo), per la sezione Opera Critica.

I vincitori sono stati eletti da un Comitato di Selezione presieduto dal Professor Giovanni Puglisi e composto da Mario Desiati, scrittore e curatore editoriale, Andrea Marcolongo, scrittrice e traduttrice ed Evelina Santangelo, scrittrice e editor.

Come si legge nel comunicato, “le scelte del Comitato di Selezione per la sezione Opera Italiana premiano romanzi molto diversi per stili e contenuti e testimoniano la vivacità e la varietà della narrativa italiana contemporanea”.

L’incertezza del momento rende difficile attuare le complesse procedure relative all’assegnazione del SuperMondello e del MondelloGiovani. Il coinvolgimento di diciannove scuole e di ventiquattro librerie necessarie per l’aggiudicazione dei suddetti premi in ragione della situazione post-Covid in corso hanno indotto la governance del Premio a non porre in essere le attività propedeutiche all’assegnazione dei due premi.

La cerimonia di premiazione dei vincitori del Premio Opera Italiana e del vincitore del Premio Opera Critica si svolgerà in modalità telematica nel mese di novembre 2020.

Analoghe motivazioni, in particolare collegate con il rinvio della tradizionale edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino di Maggio 2020 hanno indotto la Fondazione Sicilia, la Fondazione Circolo dei lettori di Torino e il Salone del Libro a rimandare la sezione Autore Straniero al 2021.

Il Premio Mondello è promosso dalla Fondazione Sicilia in collaborazione con la Fondazione Circolo dei lettori, il Salone Internazionale del Libro, la Fondazione Andrea Biondo e d’intesa con la Fondazione Premio Mondello.