Rai, “annullato il contratto a Scurati”: no al monologo sul 25 aprile

La conduttrice di “Che sarà” Serena Bortone annuncia l’annullamento del contratto allo scrittore Antonio Scurati, che avrebbe dobuto tenere un monologo in vista del 25 aprile, scatendando l’ennesima polemica politica in casa Rai…

“Come avrete letto nel comunicato stampa, nella puntata di questa sera di Che sarà era previsto un monologo di Antonio Scurati sul 25 aprile. Ho appreso ieri sera, con sgomento, e per puro caso, che il contratto di Scurati era stato annullato. Non sono riuscita ad ottenere spiegazioni plausibili. Ma devo prima di tutto a Scurati, con cui ovviamente ho appena parlato al telefono, e a voi telespettatori la spiegazione del perché stasera non vedranno lo scrittore in onda sul mio programma su Raitre. Il problema è che questa spiegazione non sono riuscita a ottenerla nemmeno io…”.

Così, via Instagram, la conduttrice Serena Bortone comunica il no della tv di Stato a Scurati, scatendando l’ennesima polemica politica in casa Rai…

Antonio Scurati è l’autore (Premio Strega) di M. Il figlio del secolo, libro vincitore del premio Strega nel 2019 (qui la nostra intervista, ndr), opera, seguita da altri libri, che si propone di ricostruire narrativamente la figura di Benito Mussolini seguendo la sua parabola di uomo in parallelo alla crescita e alla disfatta del partito fascista.