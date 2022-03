ugualieinsieme: anche scrittrici, autori ed editori aderiscono alla campagna Rai per l’8 marzo

Per il presidente dell’Associazione Italiana Editori Ricardo Franco Levi, anche nell’editoria le pari opportunità sono un obiettivo ancora da raggiungere. In occasione dell’8 marzo, Giornata internazionale dei diritti della donna, oltre 200 tra autrici, autori ed editori hanno aderito alla campagna social della Rai, sostenuta anche dall’Aie, “Uguali e insieme”

Anche mondo del libro celebra l’8 marzo: sono infatti centinaia gli editori, le scrittrici e gli scrittori che aderiscono alla campagna della Rai “Uguali e insieme”, sostenuta e promossa dall’Associazione Italiana Editori. La campagna prende spunto dall’ultimo rapporto del World Economic Forum, secondo il quale ci vorranno ben 135 anni prima che le donne raggiungano la reale uguaglianza, per comunicare quanta strada c’è da fare se vogliamo rendere più vicino un futuro in cui avremo tutti uguali diritti e opportunità: “Il segno uguale è il simbolo dell’operazione che la Rai vuole compiere: siamo tutti diversi, e insieme possiamo aumentare la consapevolezza e diminuire gli anni che ci separano da una reale Parità di genere”.

L’iniziativa si muove su più fronti: uno spot tv dedicato, una campagna social, un logo che riproduce il simbolo dell’uguaglianza e, soprattutto, un’intera giornata in cui l’offerta dei palinsesti è dedicata al tema: “Tutto questo per ricordare che l’obiettivo è essere Uguali, ma per farlo bisogna prima di tutto essere Insieme”, si spiega nella presentazione.

Protagonisti numerosi volti Rai, tra giornaliste, giornalisti, conduttrici e conduttori, oltre a protagonisti di altri ambiti, dallo sport al mondo del cinema e della musica. E, come anticipato, del mondo del libro.

Venendo al sostegno di AIE, dal presidente e direttore Ricardo Franco Levi (nella foto in basso) e Fabio Del Giudice, passando per i vertici dei grandi gruppi editoriali così come delle piccole case editrici (tra gli altri Stefano Mauri per GeMS (nella foto sopra), Enrico Selva Coddè per il Gruppo Mondadori, Annamaria Malato per Salerno editrice, Renata Gorgani per Il Castoro, Laura Donnini per HarperCollins, Mirka Giacoletto Papas per Egea, Diego Guida per Guida editori, in centinaia aderiscono alla campagna, postando sui social network le loro foto con le braccia parallele a comporre il simbolo dell’uguale.

Tra gli scrittori e le scrittrici, hanno aderito a #ugualieinsieme tra gli altri Marco Amerighi, Viola Ardone, Giulia Baldelli, Marco Balzano, Salvatore Basile, Marco Bianchi, Giulia Binando Melis, Sandra Bonzi, Federica Bosco, Cristina Caboni, Teresa Cinque, Fulvia Degl’Innocenti, Tiziana Ferrario, Giuseppe Festa, Enzo Fileno Carabba, Francesco Filippi, Barbara Frale, Enrico Galiano, Nicola Gardini, Alessia Gazzola, Lorenza Gentile, Isabella Guanzini, Jennifer Guerra, Felicia Kingsley, Giada Lonati, Hannah Lynn, Carolina Marconi, Adele Marini, Michela Martignoni, Michela Marzano, Mattia Muratore, Arianna Ninchi, Gabriella Nobile, Piero Pelù, Anna Premoli, Sara Rattaro, Lidia Ravera, Beppe Severgnini, Daniela Simonetti, Marcello Simoni, Silvia Siravoi, Matteo Strukul, Simonetta Tessinari, Giada Trabeschi, Anna Vinci, Anna Zarlenga.

“L’8 marzo è l’occasione – dichiara Levi – per ricordarci e ricordare che le pari opportunità sui luoghi di lavoro sono un obiettivo ancora da raggiungere: anche nell’editoria libraria, un mondo fatto in maggioranza da lettrici, le donne ai vertici sono ancora in netta minoranza. Uguali e insieme significa anche questo: aprire le porte ai talenti senza preclusioni di genere per creare una editoria più inclusiva e corale”.