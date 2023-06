Benevento: la nuova libreria-caffetteria Ubik LiberiTutti punta sull’inclusività

Ha inaugurato sabato scorso raccogliendo l’entusiasmo di molte lettrici e lettori la libreria-caffetteria Ubik LiberiTutti, a Benevento, in via Lungo Sabato Bacchelli n.5. Uno spazio culturale che nasce con l’ambizione di diventare un luogo di aggregazione sociale.

Ubik LiberiTutti è una libreria-caffetteria con più di 10mila mila titoli e quasi 15mila libri, dotata di wi-fi free, postazioni di smart working per lavoratori e tavoli per gli studenti e le studentesse. Darà vita agli spazi ospitando presentazioni di libri, laboratori per bambini, degustazioni di caffè (se ne troveranno di “specialty”) e altre iniziative finalizzate al coinvolgimento della comunità locale.

L’idea di base dalla quale è mosso il progetto è l’inclusività, si spiega nella presentazione. Non a caso, lo stesso troverà la propria declinazione materiale all’interno di un contesto urbano in trasformazione, decentrato, ma con potenzialità inespresse.

La struttura industriale dell’edificio è stata rimessa a nuovo dallo studio architettonico fiorentino ARX, dell’architetto Paolo Di Nardo, ed è una rappresentazione plastica di un processo di costruzione.

Ubik LiberiTutti è un progetto al femminile voluto da Ornella De Lucia, direttrice della Libreria. Con lei l’amica Aurora Zollo, che ha la responsabilità della caffetteria.

Ornella, archiviata la laurea in Giurisprudenza, ha dedicato la sua vita lavorativa ai libri; può vantare un passato ultraventennale in ambito editoriale, avendo diretto librerie Feltrinelli in grandi centri urbani e avendo supervisionato gli esordi promettenti di alcuni punti vendita in realtà di provincia. E proprio in virtù dell’entusiasmo registrato nel corso dell’apertura dei franchising Feltrinelli in piccoli centri che Ornella ha voluto scommettere sul feedback positivo del contesto beneventano.

“Una città senza libreria è un posto senza cuore, spero che Ubik-Liberitutti diventi il posto del cuore di molte persone, un avamposto culturale dove la comunità si senta accolta come a casa”, spiega la libraia.