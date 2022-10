Al via “Incontra gli originali”: le librerie laFeltrinelli diventano International Bookshop

In occasione dell’apertura dei reparti di letteratura in lingua (inglese, francese, spagnolo e tedesco) in 10 Feltrinelli delle città di Milano, Torino, Verona, Firenze, Bologna, Roma e Bari, prende il via un palinsesto di eventi intitolato “Incontra gli originali”, in cui i lettori e le lettrici potranno ascoltare dal vivo alcuni celebri scrittori internazionali

Librerie Feltrinelli propone, in dieci suoi negozi in giro per l’Italia, il progetto International Bookshop, un nuovo spazio di proposta interamente dedicato alla letteratura in lingua. Il palinsesto di incontri, intitolato Incontra gli originali, è dedicato ai lettori stranieri, agli appassionati delle lingue e delle sfumature intraducibili, a chi è cosmopolita nell’animo e a chi sceglie di avventurarsi nelle storie – siano esse serie tv, film, podcast o libri – solo nella loro versione originale.

Dai classici ai bestseller fino alle ultime novità editoriali, il programma prevede un assortimento di titoli in inglese, francese, spagnolo e tedesco. Nelle Feltrinelli di Milano piazza Piemonte, Duomo e Stazione Centrale, Torino piazza CLN, Bologna Ravegnana, Firenze Santa Maria Novella, Verona via Quattro Spade, Napoli Stazione Centrale, Roma Argentina e Bari via Melo, i nuovi reparti International sono animati da un assortimento compreso tra i 2.800 e i 5.000 titoli in inglese tra fiction, non fiction e libri per bambini, e di circa 1.000 titoli tra francese, spagnolo e tedesco.

Incontra gli originali è il palinsesto culturale creato da Librerie Feltrinelli in occasione dell’apertura. Una settimana di incontri con alcuni celebri scrittori in rappresentanza delle quattro lingue ospitate nei reparti. Ed ecco gli appuntamenti in calendario:

Meet me: per l’inglese, martedì 18 ottobre alle 18 alla Feltrinelli Largo Torre Argentina a Roma, lo scrittore, giornalista e antropologo indiano Amitav Ghosh si racconta in un percorso, in dialogo con la traduttrice Anna Nadotti, che attraversa la sua produzione letteraria interamente prodotta in inglese.

Triff mich: per il tedesco, martedì 18 ottobre alle 18 alla Feltrinelli via Quattro Spade a Verona, Wulf Dorn, in dialogo con la traduttrice Alessandra Petrelli, incontra i lettori per coinvolgerli nella genesi dei suoi thriller psicologici.

Nos vemos: Per lo spagnolo, martedì 25 ottobre alle 18.30 alla Feltrinelli Milano piazza Duomo, lo scrittore spagnolo Manuel Vilas, autore, tra gli altri, di In tutto c’è stata bellezza e I baci, dialoga con il traduttore e scrittore Bruno Arpaia e con la giornalista Laura Pezzino.

Rejoins-moi: Per il francese, venerdì 28 ottobre alle 18.00 la Feltrinelli di Piazza Piemonte a Milano ospita l’atteso incontro con lo scrittore francese Daniel Pennac (TBD), padre della celebre serie di Belleville, in dialogo con l’interprete Sonia Folin.

Inoltre, alla Feltrinelli di piazza CLN a Torino ci sarà lo scrittore israeliano Eshkol Nevo che, mercoledì 19 ottobre alle ore 18, indurrà una riflessione insieme alla sua traduttrice Raffaella Scardi su che cosa significa essere uno scrittore internazionale, letto e tradotto in tutto il mondo, pur disegnando le proprie storie in un idioma parlato principalmente all’interno dei confini del proprio paese. Tradurre è tradire o saper scegliere le parole giuste?