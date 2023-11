“La Ciurma”, due libraie aprono un nuovo negozio di quartiere a Como

Una bella notizia che arriva da Como, dove Laura Aspa e Laura Seveso hanno da poco aperto una nuova libreria indipendente.

Come ha raccontato Quicomo.it, le due libraie, due amiche che lavoravano in negozi di catena, hanno deciso di mettersi in proprio e realizzare un sogno. È nata così (in viale Lecco 83) La Ciurma, libreria di quartiere che punta molto sia su narrativa, saggistica e manualistica, sia sui libri per bambini e ragazzi.

A ilLibraio.it le due libraie spiegano: “La nostra è una piccola libreria indipendente di quartiere, adatta sia ad adulti sia ai più piccoli, in modo che ogni lettore possa sentirsi accolto e scovare il libro perfetto. È un centro culturale attivo e partecipe in città, un posto dove scambiarsi consigli e idee, dove perdersi per poi ritrovarsi”.

Dall’inaugurazione, lo scorso 13 ottobre, sono già stati organizzati alcuni eventi e laboratori: “Abbiamo chiamato la nostra libreria la Ciurma perché ogni libro per noi è un viaggio“, hanno spiegato le libraie.