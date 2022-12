Libri esposti nei reparti dedicati ai cibi freschi: al supermercato la campagna “Hungry for Culture”

“Tra carne, pesce e verdure, abbiamo invitato le persone a riflettere su quanto sia necessario nutrire ogni giorno non solo il corpo, ma la mente e l’anima…”. “Hungry for Culture” è la campagna di sensibilizzazione in corso negli ipermercati e nei centri commerciali Bennet – Immagini e particolari

“Il cibo ci nutre, la cultura ci rende umani”. Con questo slogan negli ipermercati e nei centri commerciali Bennet hanno deciso di esporre libri veri nei reparti dedicati ai cibi freschi: “Noi di Bennet siamo convinti che le esigenze delle persone vadano oltre i bisogni primari. Pensiero, emozioni, conoscenza, relazioni sono ciò che più ci distingue dalle altre specie e ci identifica come esseri umani. E per alimentare questa parte di noi c’è un cibo universale, che chiamiamo cultura. Tra tutte le sue espressioni, il libro è di sicuro quella più classica e diffusa, ma oggi anche quella più in crisi”: sul sito dell’azienda, fondata 1964 a Como, si presenta così il progetto “Hungry for Culture”, una campagna di sensibilizzazione sui consumi culturali che punta a riportare la lettura al centro della quotidianità, e “che ha visto i nostri punti vendita riempirsi di libri proprio dove si concentra maggiormente l’attenzione di tutti: in mezzo al cibo”.

E così, “tra carne, pesce e verdure, abbiamo invitato le persone a riflettere su quanto sia necessario nutrire ogni giorno non solo il corpo, ma la mente e l’anima, la parte più importante di ognuno di noi”.

La campagna è in corso non solo nei negozi fisici, ma che online, per chi fa la spesa sul sito.