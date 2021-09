Panisperna 220: a Roma apre una libreria indipendente nel rione Monti

A Roma, via Panisperna, apre una libreria indipendente “che vuole offrirsi al quartiere come luogo di incontro, osservazione e circolazione di idee”. Per l’occasione si costituisce il gruppo delle “Librerie scatenate”, che comprende sette negozi tra Milano, la Capitale, Genova, Procida, Camogli e Ventotene

Una bella notizia dalla Capitale: al numero 220 di via Panisperna apre una libreria indipendente “che vuole offrirsi al quartiere come luogo di incontro, osservazione e circolazione di idee, per una completa condivisione con la comunità di una valida proposta culturale”, come si legge nella presentazione del progetto.

Una via e un quartiere che rievocano suggestive memorie, da I ragazzi di via Panisperna alla storica sede dell’Angelo Mai. Una strada il cui toponimo si presta a diverse interpretazioni, come quella secondo cui i frati della Basilica di San Lorenzo distribuissero ai poveri “panis et perna”, pane e prosciutto.

La Libreria Panisperna 220, diretta da Masud Kia, inizia il suo cammino con l’obiettivo di rappresentare “un presidio culturale sul territorio”, con una “costante attenzione per gli editori di qualità, piccoli o grandi che siano”.

L’apertura di questa libreria, si spiega nella nota, è la settima scommessa di una squadra che si è andata formando negli anni e che conta già sei realtà: L’Amico Ritrovato e L’Amico Immaginario a Genova, Libreria Centofiori a Milano, ultima spiaggia a Camogli e Ventotene e Nutrimenti bookshop a Procida. Con l’occasione dell’apertura romana, la squadra annuncia la nascita del marchio “Librerie scatenate”: ciascuna delle “Librerie scatenate” è nata in momenti diversi, da diverse esperienze editoriali, commerciali e territoriali e con diversi assetti societari.

Libreria Panisperna 220 “apre con la finalità di diventare una libreria di quartiere dal respiro e dall’animo cittadino – sostiene Masud Kia – guardando anche al modello di libreria indipendente nord europea. Punteremo sulla qualità della proposta e sulla professionalità dello staff, per offrire un servizio accurato, che entusiasmi e consigli il lettore: solo così la libreria può assolvere al suo fine più alto, quello di diventare parte del tessuto urbano, luogo di confronto e socialità in grado di coinvolgere con proposte tematiche, incontri, presentazioni e percorsi culturali mirati”. Aggiunge Kia: “Ho vissuto per anni questo quartiere, di cui conosco storia e vita, sono convinto dell’importanza della sua centralità come punto di forza di Libreria Panisperna 220. Apriamo una libreria dove non c’era, non senza timori ma con il coraggio e l’ambizione di alimentare una nuova idea di futuro, dove la cultura è nutrimento di una società in evoluzione”.

La libreria, con i suoi 120 mq, sarà inaugurata l’8 ottobre, dalle 11.00 alle 23. Si trova al piano strada di una delle più importanti vie di Rione Monti, in un palazzo d’epoca; la ristrutturazione è stata minimale ed ha puntato a mantenere inalterati gli spazi conservando nella struttura il legame con il passato.