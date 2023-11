Una villa abbandonata, antica e cupa come una maledizione, una presenza inquietante custode di segreti terribili nel tranquillo paesaggio svizzero che si affaccia sul lago Lemano. Di questo è convinta la piccola Victoria, che di fronte a questa villa ci abita con la nonna Rose, discendente da una grande e ricca famiglia, e la madre Lilian.

Siamo nella placida Cologny, alle porte di Ginevra, nel 1947. Villa Diodati, questo il nome della casa che ossessiona la ragazzina, ha ospitato più di un secolo prima alcuni poeti inglesi, tra cui Mary Shelley, che qui ha creato il suo tetro e straziante capolavoro: Frankenstein.

Ma a Victoria non interessa per spirito di avventura; deve e vuole aiutare sua madre, ormai ridotta a un fantasma per la depressione, a causa della scomparsa del marito durante la guerra. E da quando ha letto nel diario del padre che su di loro incombeva uno spettro, Victoria è sicura che proprio nella villa lui sia prigioniero e prova a intrufolarsi ogni giorno, aspramente rimproverata dalla nonna. Il colpo di fortuna sembra essere l’arrivo dei nuovi giardinieri, che hanno un figlio della stessa età di Victoria, Lucien, timido e sensibile. Legati da una solida quanto immediata amicizia, i ragazzi proveranno ad entrare insieme, di notte e di nascosto, per scoprire una volta per tutte il mistero che aleggia sull’inquietante dimora. Quello che scopriranno cambierà per sempre la loro esistenza, perché spettri e fantasmi abitano davvero quelle stanze. Ma, mentre alcuni, incorporei, si riveleranno addirittura amici e utili per la ricerca, altri, tanto più terribili quanto più reali, mostreranno una verità orribile per Victoria e per la sua famiglia, mostrando quanto inaspettatamente vicino possa annidarsi il male.

Con Creature di carta, Marta Irene Rosato firma un racconto che affascina, appassiona e disorienta, capace di rovesciare e ridefinire normalità e diversità, realtà e inconsueto.

Il libro, protagonista al torneo letterario gratuito IoScrittore, è ora disponibile in ebook.

L’autrice è laureata in Lettere Moderne e diplomata in Filmmaking. Nel 2019 ha conseguito il Master of Arts in Screenwriting presso la London Film School. Ha scritto diversi cortometraggi, lungometraggi e teleplay. La sua passione per la letteratura gotica, l’arte e la psicologia è di costante ispirazione per i suoi scritti, pervasi di rappresentazioni visive cariche di simbolismo.