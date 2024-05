Ebook a fumetti, arriva l’offerta con oltre 70 graphic novel e storie illustrate (dal 17 al 19 maggio)

Dal 17 al 19 maggio, nei principali negozi online, in offerta 70 ebook, tra fumetti, graphic novel e storie illustrate… – I particolari sulla promozione

“Comics Challenge“, una sfida per chi non ha mai letto un fumetto in ebook o per chi è già abituato a farlo e vuole scoprire nuovi titoli: dal 17 al 19 maggio, nei principali negozi online, in offerta 70 titoli, tra fumetti, graphic novel e storie illustrate…

Tra i testi in sconto anche la serie di Mafalda di Quino, La filosofia di Snoopy di Schulz e Le streghe – La graphic novel di Roald Dahl (con le illustrazioni di Pénélope Bagieu), oltre a Il libro dei mostri di Lyon e tanti altri…

Qui i particolari sull’offerta:

