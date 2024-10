Halloween 2024? In compagnia di un libro (o più d’uno) a tema: in offerta oltre 100 ebook

Dal 25 al 31 ottobre oltre 100 ebook in sconto, tra racconti carichi di mistero, thriller psicologici, horror, romantasy, classici della letteratura gotica e storie di creature fantastiche per grandi e piccoli…

Programmi per la notte di Halloween 2024? Date retta a noi, passatela in compagnia di uno o più libri, meglio se a tema.

Se siete d’accordo, tra l’altro, nei principali negozi online, dal 25 al 31 ottobre, troverete oltre 100 ebook in sconto. La promozione in questione comprende racconti carichi di mistero, thriller psicologici, horror, romantasy, classici della letteratura gotica e storie di creature fantastiche per grandi e piccoli.

Tra gli ebook in offerta, anche Le Streghe e Il libro delle storie di fantasmi di Roald Dahl, Incubo di Wulf Dorn, L’uomo del labirinto di Donato Carrisi, Il Signor Diavolo di Pupi Avati e Frankenstein, ovvero Il moderno Prometeo di Mary Shelley. Oltre, naturalmente, ai Racconti di Poe e a molti altri titoli…

Qui i particolari sull’offerta ebook:

