Addio a Quino, l’ideatore di Mafalda

Muore all’età di 88 anni Joaquín Lavado, meglio conosciuto come Quino, l’ideatore di Mafalda, pubblicata in Italia da Magazzini Salani.

Nato il 17 di luglio del 1932, in Argentina, il fumettista si diploma presso l’Accademia delle Belle Arti di Mendoza e inizia a lavorare a Buenos Aires, pubblicando i primi disegni sul giornale Esto es. Da questo momento si fa notare e partono le prime proposte di collaborazione: Quino è un talento, tutte le testate desiderano ospitare le sue illustrazioni, e anche il mondo della pubblicità vuole lavorare con lui.

È proprio per una collaborazione infatti che nasce uno dei suoi personaggi più memorabili: Mafalda. La bambina dai capelli corvini e dal carattere indomabile era stata creata per pubblicizzare una marca di elettrodomestici: la Mansfield. Alla fine il lavoro non va in porto, ma Quino decide di trasformare quella figura nella protagonista di strisce e fumetti. È così che inizia il suo successo: dai giornali più importanti dell’Argentina, Mafalda e Quino fanno il giro del mondo e riescono a conquistare tutti, grandi e bambini. Un amore che dura ancora oggi.