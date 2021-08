Nuovi avventurosi romanzi ambientati al mare o in montagna

Romina Casagrande, Emma Stonex e Megan Goldin tornano in libreria con i loro rispettivi nuovi romanzi (tra avventure e thriller), che sono ambientati al mare o in montagna, e che ci catapultano in storie avvolgenti, piene di misteri e capaci di tenerci fino alla fine con il fiato sospeso…

Se agosto è in molti casi un mese sinonimo di ferie e di vacanze, e un mese che quindi ci porta lontano dalla città alla volta di luoghi di villeggiatura in cui ritrovare il benessere a contatto con la natura, non necessariamente mare e montagna sono sinonimi di relax… o quantomeno non in libreria!

Sono usciti da poco, infatti, tre nuovi romanzi, rispettivamente firmati da Romina Casagrande, Emma Stonex e Megan Goldin, che sono ambientati in località costiere o tra solitari sentieri montani, e che ci catapultano in storie avvolgenti, piene di misteri e capaci di tenerci fino alla fine con il fiato sospeso.

Questa settimana, quindi, vi consigliamo di scoprire la loro prosa (spesso ispirata a eventi realmente accaduti) per guardare da un altro punto di vista certi valichi o certe scogliere a strapiombo sull’oceano…

Autrice: Romina Casagrande, laureata in Lettere, appassionata di storia e grande amante della montagna.

Editore: Garzanti.

Genere: un romanzo di valli e segreti, che intreccia vicende del passato ad altre di fantasia.

Pagine: 352.

Trama: da sempre il sentiero che si snoda fino alla Cima delle Anime protegge il cammino delle contrabbandiere che lo solcano di nascosto. Il padre e il fratello di Luce le hanno insegnato che quelle montagne non sono adatte a una ragazza, ma ora lei è pronta a sfidare quel divieto. A darle forza è Thomas, un ragazzo con cui sente un forte legame, anche se non può sapere che anche lui custodisce un segreto capace di proiettare un’ombra sulla sua vita…

Consigliato a… chi è in cerca di un romanzo che parli di libertà, di coraggio e soprattutto di riscatto.

Cosa ci è piaciuto di più: il fatto che l’autrice torni a far luce su una pagina della nostra storia rimasta nell’ombra, ridando voce a delle donne di cui si è perso perfino il nome mentre ci fa immergere nella magia delle montagne.

I guardiani del faro

Autrice: Emma Stonex, cresciuta nel Northamptonshire ed editor di professione, ora al suo esordio letterario.

Editore: Mondadori (traduzione di Marco Rossari).

Genere: un romanzo ispirato da eventi reali, avvincente e ricco di suspense.

Pagine: 336.

Trama: Cornovaglia, 1972. Una barca approda al faro dello Scoglio della Fanciulla per dare il cambio ai custodi, ma i tre guardiani sembrano svaniti nel nulla. Vent’anni dopo le loro donne, Helen, Jenny e Michelle, avrebbero dovuto essere unite dalla tragedia comune, che invece le ha separate. Fino a quando, un giorno, uno scrittore le contatta: vuole scrivere un libro su quel mistero irrisolto e dare loro la possibilità di raccontare la propria versione della storia.

Consigliato a… chi ama le storie di isolamento e di ossessione, di realtà e di illusione, di amore e di dolore.

Cosa ci è piaciuto di più: la capacità di Stonex di esplorare il modo in cui le nostre paure offuscano il confine tra il reale e l’immaginario, in un’atmosfera in cui il mare stesso è un personaggio che sembra mantenere i suoi segreti.

La spiaggia

Autrice: Megan Goldin, giornalista di guerra, terrorismo internazionale e crolli finanziari in Medio Oriente e Asia.

Editore: Einaudi (traduzione di Carla Palmieri).

Genere: un romanzo che mescola il legal thriller al thriller psicologico.

Pagine: 384.

Trama: per la nuova stagione del suo podcast, Rachel Krall decide di seguire da vicino un controverso processo in una cittadina di provincia nel North Carolina. Nella stessa località, 25 anni prima, una ragazza era annegata in circostanze mai accertate. I due drammatici fatti di cronaca si intrecciano nelle indagini di una delle giornaliste radiofoniche più celebri del Paese: riuscirà il piccolo centro urbano a rimediare agli orribili torti del suo passato?

Consigliato a… chi in un libro cerca l’occasione per scavare nei recessi più oscuri dell’animo umano.

Cosa ci è piaciuto di più: la scansione dei capitoli del romanzo, che ricalcano gli episodi di un vero e proprio podcast: attraverso questo espediente, La spiaggia diventa infatti una lettura dal ritmo incessante e propulsivo.

(articolo in collaborazione con Upday)