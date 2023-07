Britney Spears pubblicherà il suo memoir “The Woman in Me” a ottobre

Britney Spears, la pop star più iconica dei nostri tempi, arriverà il 24 ottobre in libreria con il suo atteso memoir: “The Woman in Me”. In Italia sarà pubblicato dalla casa editrice Longanesi

Britney Spears, la pop star più iconica dei nostri tempi, è pronta a raccontare la sua storia. Lo annuncia People in un articolo in cui viene mostrata la copertina dell’atteso memoir della cantante statunitense: The Woman in Me, nelle librerie in contemporanea mondiale dal 24 ottobre e in Italia pubblicato dalla casa editrice Longanesi.

Dopo le varie vicende che l’hanno vista protagonista (tra cui il processo giudiziario contro il padre), Spears è diventata ancora di più un modello e un riferimento capace di ispirare determinazione, indipendenza e coraggio.

Come riporta il settimanale, questo libro promette di rivelare “per la prima volta l’incredibile viaggio di una delle più grandi interpreti della storia della musica pop“.

Infatti, nonostante interagisca spesso con i suoi fan sui social media, Spears non ha mai raccontato la sua vera storia apertamente, lasciando però intuire in diverse circostanze di sentirsi soffocata e manipolata dalla sua famiglia. È proprio per questo che è nato il movimento #FreeBritney, affinché la cantante fosse liberata dall’ordinanza del tribunale che la vedeva sotto tutela del padre, Jamie Spears, dal 2007.

The Woman in Me non è quindi solo il racconto di una donna e di una celebrità, ma anche una storia di libertà e di affermazione di sé: dai primi passi nel mondo della musica fino a scavare nei lati più profondi del suo animo, andiamo alla scoperta di una figura che ha segnato per sempre l’immaginario collettivo con le sue canzoni.