Barbascura X, youtuber e divulgatore scientifico, è ora autore del libro "Il genio non esiste (e a volte è un idiota)" in cui, ripercorrendo le scoperte di quelli che sono considerati geni della storia della scienza, ne mostra aneddoti buffi e strane credenze

Barbascura X è un personaggio del web, conosciuto soprattutto grazie ai suoi video su Youtube, canale sul quale conta più di 300mila iscritti. Nella sua rubrica più celebre, Scienza brutta, con una vena parodistica racconta aspetti meno conosciuti delle scienze naturalistiche. A dare la voce a Barbascura è, infatti, un laureato in chimica organica e dottore in chimica verde e produzione di materiali da fonti naturali, che alla carriera accademica affianca quella da comico divulgatore sui social, e, dal 2019, anche quella di performer, grazie a un monologo teatrale sempre a tema ironico – scientifico.

Ed è proprio da questo monologo che prende ispirazione il suo libro Il genio non esiste (e a volte è un idiota) (TLON), in cui Barbascura X, definito “il punk della divulgazione scientifica” proprio per il suo stile inusuale, prende in considerazione un selezione di personaggi che la storia ha reso celebri come “geni”, rivelandone con irriverenza gli errori e le credenze più impensabili. Ripercorrendone le scoperte, il libro di Barbascura X vuole mostrare anche il lato più umano e buffo di questi geni, che sicuramente hanno mostrato il loro impegno instancabile verso la ricerca della conoscenza, ma che rimangono comunque uomini che, come tutti, hanno commesso un sacco di errori; in fondo “quello che chiamiamo ‘genio’“, secondo le parole di Barbascura X “è spesso semplicemente passione“.