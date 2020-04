"Conosci il tuo nemico. Cos’è, da dove viene e cosa ci insegna il coronavirus" di Valerio Rossi Albertini è il primo titolo di Clouds, la nuova collana di instant ebook della Longanesi nata per offrire ai lettori "strumenti agili e autorevoli per affrontare i nuovi bisogni sorti dall’emergenza che stiamo vivendo" - I particolari

Clouds Longanesi è una nuova collana di instant ebook nata per offrire ai lettori “strumenti agili e autorevoli per affrontare i nuovi bisogni sorti dall’emergenza che stiamo vivendo”. Come si spiega nella presentazione del progetto, si tratta di una proposta di letture di qualità da voci accreditate dei vari settori per comprendere i nostri tempi, trovare nuovi spunti di riflessione e ottenere un aiuto concreto per la vita quotidiana.

“Dopo l’inevitabile shock alle nostre esistenze, credo che la prima reazione di ognuno di noi di fronte al coronavirus sia stata quella di cercare strumenti: di informazione, di comprensione, di adattamento a una situazione assolutamente inedita e per vari aspetti preoccupante”, ha spiegato Giuseppe Strazzeri, Direttore Editoriale della casa editrice Longanesi. “Strumenti per un editore non può che significare l’ideazione di nuovi libri. Libri che superino le difficoltà di circolazione delle persone e delle cose, arrivando dritti al cuore dei problemi con cui tutti ci confrontiamo quotidianamente. Un prodotto editoriale è il miglior antidoto alle fake news. L’obiettivo è quello di non bloccare la vitale circolazione delle idee e delle competenze, oggi più che mai necessarie. Il riscontro alle nostre sollecitazioni, da parte di scienziati, psicologi, pedagogisti, linguisti, è stata entusiastica. E la risposta univoca: i libri non si fermano, perché sono le idee a essere inarrestabili”.



In vendita in ebook su Amazon, IBS, Kobo e negli altri store

Dal 10 aprile è disponibile su tutti gli store a 3,99€ il primo titolo della serie: Conosci il tuo nemico. Cos’è, da dove viene e cosa ci insegna il coronavirus di Valerio Rossi Albertini. Il fisico e divulgatore Valerio Rossi Albertini aiuta i lettori a fare chiarezza su ciò che si sa e ciò che ancora non si sa sul nostro nuovo nemico. Un nemico tanto più spaventoso in quanto ignoto ma che, affidandoci alla scienza, abbiamo i mezzi e le capacità di smascherare, contenere e, infine, distruggere. I proventi dalla vendita dell’ebook saranno devoluti in beneficenza al Policlinico di Modena.



In arrivo nelle prossime settimane, allo stesso prezzo, i titoli Bambini a casa e felici: le attività Montessori della pedagogista Annalisa Perino, un manuale di attività e consigli per gestire al meglio il tempo in casa con i più piccoli, e Parole contro la paura della sociolinguista Vera Gheno, un’esplorazione delle parole vecchie e nuove e della terminologia che ha invaso i nostri vocabolari nei giorni della lotta al coronavirus.

