Dieci “film da leggere” per dieci storie tratte dai grandi romanzi del passato e da alcuni dei più fortunati successi letterari degli ultimi anni. Si parte mercoledì 6 maggio con la prima tv assoluta de "La donna dello scrittore" (nella foto) - I dettagli

A partire da maggio, laF – la tv di Feltrinelli (canale 135 di Sky), nell’appuntamento cinematografico del mercoledì sera laF Film Festival, porta la letteratura in tv anche attraverso il cinema d’autore: dieci “film da leggere” per dieci storie tratte dai grandi romanzi del passato e da alcuni dei più fortunati successi letterari degli ultimi anni.

Si parte mercoledì 6 maggio alle ore 21.10 con la prima tv assoluta di La donna dello scrittore di Christian Petzold tratto dal romanzo del 1944 “Transit” di Anna Seghers, per proseguire nei mercoledì successivi con Il grande quaderno di Janos Szasz, Frantz di François Ozon e The German Doctor di Lucia Puenzo.

I mercoledì di laF dedicati al cinema d’ispirazione letteraria continuano nei mesi di giugno e luglio con nuovi film in prima tv, sempre disponibili on demand su Sky e SkyGo. Tra i titoli in arrivo, Riparare i viventi di Katell Quillévéré, tratto dall’omonimo romanzo di Maylis de Kerangal, Confessions di Tetsuya Nakashima, tratto dal libro Confessione di Kanae Minato e In Another Country di Hong Sang-soo, pellicola con Isabelle Huppert in gara al Festival di Cannes 2012, nella quale la scrittura è assoluta protagonista.