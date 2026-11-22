Una storia particolare, narrata da un punto di vista originale: in un mondo dominato da una lotta per la sopravvivenza dura e spietata, una faina impara a scrivere, scopre Dio, il tempo, e la morte. “I miei stupidi intenti” di Bernardo Zannoni, romanzo d’esordio vincitore del Premio Campiello 2022, diventa uno spettacolo teatrale, e arriva dal 24 novembre al 6 dicembre al Teatro Studio Melato di Milano – I particolari

Pubblicato da Sellerio nel 2021, I miei stupidi intenti di Bernardo Zannoni (vincitore del Premio Campiello 2022) è stato uno degli esordi di cui si è più parlato negli ultimi anni. Del resto, racconta una storia particolare, da un punto di vista originale: quella di una faina che impara a scrivere, scopre Dio, il tempo, e la morte.

Ora il libro di Zannoni (che nel 2023 ha pubblicato il suo secondo libro, 25) diventa uno spettacolo teatrale, dal 24 novembre al 6 dicembre al Teatro Studio Melato di Milano.

Nella nostra intervista, l’autore aveva spiegato così la scelta del punto di vista: “Un animale, in ambito narrativo, è un elemento più flessibile. Gli animali riescono a muoversi attraverso la trama con una facilità che i personaggi umani non hanno”.

E veniamo allo spettacolo, in cui la compagnia VicoQuartoMazzini porta in scena “la favola nera di un animale che ha lo stupido intento di provare a essere più di ciò”, e che porta in un mondo dominato da una lotta per la sopravvivenza dura e spietata, in cui una faina intraprende un viaggio verso la conoscenza.

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La trama dello spettacolo tratto da I miei stupidi intenti

Mentre cerca di rubare tre uova di pettirosso, una giovane faina rimane zoppa. Non più utile alla madre, viene venduta al misero prezzo di una gallina e mezza. A comprarla è una vecchia volpe usuraia, che decide di svelarle il suo segreto più grande: un libro sacro, la parola di Dio. Attraverso la rivelazione del linguaggio, la faina scopre la percezione del tempo e i suoi paradossi: l’insidia e la consolazione del ricordo, la liberazione e l’abisso della morte. Il potere della scrittura e della lettura diventa così insieme causa e rimedio, balsamo e ferita, leggerezza e oppressione.

Dopo La ferocia (dal romanzo Premio Strega di Nicola Lagioia) – vincitore di quattro Premi Ubu tra cui Migliore spettacolo del 2024 – la compagnia prosegue dunque la sua esplorazione della letteratura contemporanea italiana, “addentrandosi in un mondo popolato da animali che cercano Dio e poi lo rifiutano, che si sognano uomini e infine preferiscono restare bestie”.

Qual è il nostro stupido intento di registi?

“E qual è il nostro stupido intento di registi?”, si chiedono Michele Altamura e Gabriele Paolocà. “Raccontare storie su un palcoscenico per evocare immaginari più grandi di noi, o tentare di fermare il tempo attraverso l’atto creativo, nella speranza di diventare, a nostra volta, memoria? Sentiamo la responsabilità di portare queste domande sulla scena, per capire se il teatro possa farsi risposta o se, invece, non sia soltanto un altro stupido intento”.

Fotografia header: I miei stupidi intenti a teatro (foto di Masiar Pasquali)