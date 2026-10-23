Quante pagine di un libro si leggono in treno in un’ora?

“7 viaggiatori italiani su 10 considerano il tempo a bordo come un momento esclusivo da dedicare a sé stessi”. Stando a uno studio condotto da Ipsos Doxa per Trainline, lettrici e lettori italiani recuperano fino a un’ora di tempo per leggere (preferibilmente libri in versione cartacea) durante i propri spostamenti in treno. In media, le pagine lette sono 24, mentre i generi più apprezzati sono i gialli e i thriller, seguiti dalla narrativa contemporanea e dal fantasy – I particolari

Che si prenda per raggiungere il lavoro, la scuola, la propria destinazione di viaggio o per andare a trovare un parente, il percorso in treno è spesso visto come un’ottima opportunità per lettrici e lettori: una pausa “forzata”, un momento di tregua dalle faccende quotidiane che permette a chiunque voglia di rilassarsi e dedicarsi al proprio libro.

Così, le carrozze dei treni si colorano delle copertine variopinte, oppure delle tenui luci che scaturiscono dagli ereader, mentre le menti delle viaggiatrici e dei viaggiatori si riempiono di parole e avventure altrui.

E se in questo articolo vi davamo tanti consigli di lettura in base alla lunghezza della tratta, adesso arriva anche una ricerca che analizza l’argomento.

In uno studio condotto da Ipsos Doxa per Trainline (app che gestisce le prenotazioni di treni e pullman), i viaggi su rotaie restituiscono alle italiane e agli italiani fino a un’ora in più per leggere. Infatti, per 7 viaggiatori su 10 intervistati, il tempo a bordo è un momento da dedicare a sé stessi e quasi la metà degli intervistati (47%) dichiara di scegliere di dedicarsi alla lettura durante i propri viaggi in treno. Un’abitudine che diventa una vera e propria routine sulle medie-lunghe percorrenze, con il 56% degli intervistati che dichiara di leggere frequentemente nei tragitti di durata superiore a un’ora.

Quante pagine entrano in un viaggio?

Sempre secondo la ricerca, durante un tragitto ferroviario di circa un’ora i lettori e le lettrici leggono in media 24 pagine. Più della metà degli intervistati (57%) riesce a leggerne almeno 20, mentre uno su quattro supera le 30.

“I viaggi in treno offrono un’occasione unica per rallentare e dedicarsi a ciò che amiamo, come lasciarsi trasportare da un buon libro”, ha commentato Margot Olifson, Country Manager di Trainline per Italia e Spagna.

Come e cosa si legge in viaggio?

Lo studio ha raccolto dati anche sulle modalità di lettura: il libro cartaceo rimane il formato preferito dal 71% degli intervistati e delle intervistate. Allo stesso tempo, il 21% degli intervistati sceglie dispositivi pensati per il viaggio, come gli ereader (11%) e i tablet/smartphone (10%).

Per quanto riguarda i generi, spiccano al primo posto libri gialli e thriller (scelti dal 46% del campione), seguiti dalla narrativa contemporanea (33%) e dal fantasy (30%).

Partendo da questi dati, Trainline ha ideato due strumenti per gli amanti dei libri: il Reading Time Index, che traduce la durata indicativa del viaggio in treno nel numero approssimativo di pagine che i passeggeri potrebbero leggere a bordo, e il Reading Menu, che abbina le tratte ferroviarie ad alta velocità e per pendolari più popolari a consigli di lettura curati da Maria Elise Sabbione e Francesca Tamburini.