In oltre 50 librerie si festeggia il “Carnevale di Mario Ramos” (con le maschere dei suoi personaggi)

Una giornata di laboratori, letture, mostre, attività per bambini e adulti: il 18 febbraio in oltre 50 librerie da Nord a Sud torna il Ramos Day…

Torna il 18 febbraio il Ramos Day, la festa diffusa, organizzata e promossa dalla casa editrice Babalibri e dal Circuito Cleio, che vede coinvolte oltre cinquanta librerie in tutta Italia, da Palermo a Milano. L’obiettivo è festeggiare Mario Ramos, che in vent’anni di carriera artistica ha saputo inventare decine di storie spassose e anticonformiste, tutte pubblicate in Italia da Babalibri (e omaggiate con riconoscimenti come il Premio Andersen).

“Per il nono anno consecutivo abbiamo unito le forze per organizzare una giornata di laboratori, letture, mostre, attività per bambini e adulti, dedicate ai libri e agli eccentrici personaggi di questo autore, che il 18 febbraio vi regaleranno un Carnevale indimenticabile, più colorato che mai. I piccoli lettori, infatti, potranno vestire i panni di tre fra i personaggi più iconici e amati del mondo di Ramos: Nuno, il leoncino che sostituisce il papà per la prima volta e scopre il peso della corona; Taddeo, il ranocchio che, nel mezzo della notte, incontra il suo primo ‘mostro’, e Piccolo Lupo, che sogna di volare come le pecore in cielo”.

I bambini (e gli adulti) riceveranno in regalo le maschere nei personaggi, nelle librerie aderenti (gli elenchi sono disponibili sui siti di Babalibri e Cleio).