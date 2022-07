A Milano arriva la biblioteca in metropolitana. Ecco come funziona

Questa particolare biblioteca, posta nel mezzanino della fermata Porta Venezia della metropolitana di Milano, propone oltre 400 libri, audiolibri, fumetti e dvd, che si possono prendere gratuitamente in prestito e restituire in totale autonomia… – I particolari

Una bella notizia per le lettrici e i lettori a cui capita di passare dalla fermata Porta Venezia della metropolitana di Milano, dove è stata inaugurata una smart library connessa alla rete del Sistema Bibliotecario della città.

Questa particolare biblioteca, posta nel mezzanino della metropolitana, propone oltre 400 libri, audiolibri, fumetti e dvd, che si possono prendere gratuitamente in prestito e restituire in totale autonomia.

Chi è già iscritto al Sistema Bibliotecario del capoluogo lombardo, può scegliere dal monitor il libro preferito, e seguire le istruzioni per prenderlo in prestito. Chi ancora non è iscritta o iscritto, ma risiede a Milano, può loggarsi al portale, con SPID o con la propria carta di identità elettronica, e in questo modo ha la possibilità di utilizzare fin da subito il servizio.

In alternativa, ci si può iscrivere presentandosi con un documento di identità nella vicina biblioteca Venezia o in qualsiasi altra biblioteca del Sistema, sul cui sito si chiarisce che la smart library è in fase di collaudo e al momento propone una selezione limitata di soli libri, dalla quale si può per ora prendere in prestito un solo volume alla volta.

Il libro preso in prestito dalla biblioteca nel metrò, aperta sette giorni su sette, può essere restituito nella smart library stessa o in qualsiasi altra biblioteca della città.