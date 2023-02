“Essere Montagna”, graphic novel ecologista di Jacopo Starace

“Essere Montagna”, il nuovo fumetto di Jacopo Starace, racconta di una natura che ha preso il sopravvento sull’umanità, rendendo donne e uomini piccoli e vulnerabili. Myco e Pai, i due protagonisti, dovranno intraprendere un viaggio che li costringerà a mettere in dubbio tutto quello in cui hanno sempre creduto, perché la salvezza può essere conquistata solo tramite la scoperta…

Gli Uomini Formica di Essere Montagna (Bao Publishing) sono umani alti appena qualche millimetro e vivono in un mondo in cui la natura, per loro gigantesca, è sovrana.

Myco, il protagonista, è un orfano. La sua comunità è una delle poche sopravvissuta alla malattia del Bacillo. L’antidoto che li ha salvati è stato un regalo degli Esseri Montagna, umani grandi e grossi che sembrano essere scomparsi dal pianeta.

Per la sua gente quelle creature sacre li difenderanno da ogni male come vere e proprie divinità. È per questo che il culto degli Esseri Montagna è l’unica garanzia di sopravvivenza. Le preghiere sono l’unica speranza per farli ritornare. Quando, però, a contrarre il Bacillo sarà proprio sua sorella Pai, Myco sarà costretto a prendere una decisione: attendere l’intervento divino o prendere in mano il proprio destino?

Il credo degli Uomini Formica negli Esseri Montagna li vuole immobili, in perpetua attesa. Ma quando il morbo si diffonde come una vendetta solo l’impegno degli umani potrà garantire ancora salvezza.

Le tinte di Jacopo Starace colorano il mondo tingendolo di verde e azzurro. Gli steli d’erba, le foglie, i funghi ricoprono le pagine, lasciando i personaggi muoversi sullo sfondo, fino a che non iniziano a comparire sulla loro pelle, contagiandoli, pietrificandoli e infine uccidendoli.

Il fumettista riesce a colpire ritraendo l’angoscia di un mondo pericoloso, dominato da una natura energica, affamata, sempre in agguato. Le vignette di Essere Montagna trasportano la lettrice e il lettore in un racconto che è allegoria della modernità.

L’immobilismo causato dalla negazione del presente, l’egoismo degli uomini, la prepotenza del potere, si disegnano sul volto dei personaggi mentre spore invisibili gli si annidano sottopelle, fino a divorarli. L’estinzione è a un passo.

La natura raffigurata dall’autore non è violenta, ma primordiale, silenziosa. È un elemento cardine della narrazione in quanto rappresenta minaccia e sopravvivenza: protettrice per alcuni, assassina per altri.

Gli Uomini Formica instaurano con il mondo che li circonda rapporti diversi. Le piante, gli insetti, gli uccelli sembrano conoscere le intenzioni dei personaggi, li studiano da lontano, ne indagano le intenzioni e si comportano di conseguenza. Il bacillo però non fa differenza e si diffonde letale tra tutti gli esseri viventi.

L’autore mette in scena un viaggio che è simbolo di una scoperta, ma anche di una crescita necessaria. Myco e Pai dovranno mettere in dubbio tutto quello che hanno sempre creduto prima di scoprire che per salvarsi avranno solo bisogno di loro stessi, di fedeli amici e di un pizzico di fortuna.

Jacopo Starace realizza illustrazioni per gli articoli e per le copertine di L’Espresso, Il Manifesto e Jacobin e di diverse altre case editrici di narrativa e saggistica. Per Eris Edizioni ha pubblicato il suo primo fumetto INN. Ha collaborato con la casa editrice Sergio Bonelli per l’edizione Color Fest Estreme Visioni di Dylan Dog. Essere Montagna è stato candidato nella Sélection Eco-Fauve per i libri a tema ambientale del festival di Angoulême, uno dei più importanti festival del fumetto mondiali.