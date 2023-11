“I morticani”: torna Francesco Maino, l’autore di “Cartongesso”

Il Veneto fa da sfondo a I morticani, la nuova uscita di Francesco Maino per Italo Svevo Edizioni. O meglio, il Veenetken, un piccolo stato governato dall’indiscusso Imperatore delle Costolette…

L’autore, nato nel 1972 a Motta di Livenza, oggi risiede a San Donà di Piave e fa l’avvocato penalista a Venezia. Il suo esordio del 2014, Cartongesso, si era aggiudicato il Premio Calvino l’anno prima.



I morticani è una rivisitazione e un’attualizzazione del mito greco che presenta tutti i personaggi del dramma. Lettrici e lettori sono scaraventati nell’incubo grottesco di Alfonso Della Marca, “avvocatino” e scrittore d’occasione, che in preda a una crisi maniacale racconta la sua versione dei fatti: così Apollo è Luca Apolloni, che di mestiere ripara persiane, Admeto e Alcesti diventano Adamo D’Elia e Maria Marcella Toffoletto, entrambi magistrati, Eracle è Bassetti d’Eraclio Jr. che si ribella al volere paterno.

Ma non c’è un lieto fine come da tradizione: qui è il tragicomico a trionfare, e non potrebbe essere altrimenti. Confermando una spiccata inventiva, Maino plasma narrazione e lingua come fossero un tutt’uno, dando vita a un romanzo corale che diventa spaccato di una terra dai mille paradossi e dalle mille contraddizioni.