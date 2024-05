“Ma in che senso le donne non potevano votare?” – di Francesca Giannone

Torna “Leggere il mondo”, la guida del progetto “Il Libraio Scuola”, da scaricare gratuitamente sul nostro sito. Tra le riflessioni d’autore proposte in esclusiva, quella dell’autrice-bestseller Francesca Giannone, che dopo “La portalettere” torna in libreria con “Domani, domani” (a metà giugno). La scrittrice ripensa alla domanda di una sua giovane lettrice e ricorda quanto, a 12 anni, la colpì la lettura del “Diario” di Anna Frank e si chiede: “E se succede di nuovo? Se la Storia dovesse ripetersi?”

E se succede di nuovo?

«Ma in che senso le donne non potevano votare?».

Me l’ha chiesto, tempo fa, una ragazza che aveva accompagnato la madre a una presentazione de La portalettere.

Avevo appena letto un passo del mio romanzo, quello in cui la protagonista, Anna Allavena, nel 1944 si mette a raccogliere le firme per chiedere il diritto di voto alle donne. Avevo letto anche la scena successiva in cui, una manciata di pagine dopo, lei e le altre donne del paese vanno a votare per la prima volta nella vita, in una data, il 2 giugno del 1946, che è rimasta indelebile nel cuore di chi c’era.

A quella ragazza, che con sguardo incredulo aspettava una risposta, ho spiegato che, non troppi anni fa, le donne non avevano possibilità di scegliere, non avevano nessuna voce in capitolo. Erano gli uomini che andavano a votare e decidevano per tutti. Soltanto loro.

«Non lo sapevo…» ha mormorato lei, con aria stupita e vagamente contrariata.

Le ho sorriso con tenerezza, facendole intendere che capivo fin troppo bene le ragioni del suo sdegno.

A fine presentazione, mi si è avvicinata e ha detto: «Vorrei tanto saperne di più. Perché alle donne è stato fatto questo? Chi l’ha permesso? E se succede di nuovo?»

L’ho guardata intensamente: aveva gli occhi blu come il mare all’orizzonte.

E se succede di nuovo?

Ricordo perfettamente, come fosse ieri, il momento in cui mi sono posta la stessa domanda. Avevo all’incirca dodici anni e avevo appena finito di leggere Il diario di Anna Frank. Avevo chiuso il libro con gli occhi gonfi di lacrime, non ancora consapevole che quelle pagine avevano già marcato un prima e un dopo, nella mia giovane vita. La voce narrante era quella di una ragazzina, proprio come me. Quando avevo cominciato a leggere la sua storia, nel calore della mia cameretta, circondata dalle Barbie e dai poster di Leo Di Caprio appiccicati alle pareti, ero scivolata di colpo nel 1942, l’anno in cui Anna Frank, a soli tredici anni, è costretta a rifugiarsi con tutta la famiglia in un alloggio segreto ad Amsterdam, per sfuggire alla follia dei nazisti che catturavano tutti gli ebrei per deportarli nei campi di sterminio. Attraverso le pagine del diario di Anna, avevo scoperto con grande sgomento, e ben prima di studiarlo sui libri di scuola, che in Europa erano esistiti dei luoghi dell’orrore, dove gli esseri umani venivano uccisi a milioni, e nel più atroce dei modi…

Durante la lettura del diario, avevo vissuto insieme ad Anna la paura di essere scoperta dai nazisti, l’angoscia per l’andamento della guerra, le difficoltà di una vita senza sole, aria e cibo; al contempo, però, avevo fatto mia anche la sua speranza per il futuro, il sogno tenace del ritorno a una vita normale, e persino il suo batticuore per Peter, il figlio dell’altra famiglia con cui i Frank condividevano il nascondiglio.

Avevo tenuto la mano di Anna per tutto il tempo di quei due anni di clandestinità, finché il diario non si era interrotto bruscamente.

L’ultima pagina riportava la data 1 agosto 1944.

Anna Frank, quella ragazzina che aveva la mia stessa età, quella ragazzina che sarei potuta essere io, è stata catturata dai nazisti e deportata ad Auschwitz nel settembre del 1944.

Avevo chiuso il libro e lo avevo stretto al petto; al di là della finestra il cielo si era fatto buio. Avevo letto per tutto il giorno, d’un fiato.

E se succede di nuovo? Se la Storia dovesse ripetersi? avevo subito pensato, con un nodo in gola.

Soltanto anni dopo ho trovato la risposta a quelle domande. La stessa che ho dato a quella ragazza dagli occhi blu come il mare: se conosciamo quello che è accaduto prima di noi, se conosciamo le storie di chi ha abitato il mondo quando noi non c’eravamo, ecco, allora possiamo riconoscere in un lampo ciò che è sbagliato, e impedire che succeda di nuovo.

È il motivo per cui, da quel giorno dei miei tredici anni, non ho più smesso di leggere e di farmi domande. Come Anna Allavena, la mia portalettere, continuo a cercare le risposte in ogni romanzo che, raccontando di ieri, in realtà parla già del futuro.

IL NUOVO NUMERO DELLA GUIDA LEGGERE IL MONDO E IL PROGETTO IL LIBRAIO SCUOLA – Un progetto, partito nel corso dell’estate 2023, tutto dedicato alla promozione della passione per la lettura tra le ragazze e i ragazzi delle scuole superiori, e che si rivolge in particolare alle docenti e ai docenti, ma anche a famiglie, educatrici, educatori, associazioni e a chi lavora nelle librerie e nelle biblioteche.

Parliamo di Il Libraio Scuola, che tante lettrici e tanti lettori del nostro sito hanno già avuto modo di scoprire, iscrivendosi alla nuova newsletter dedicata, scaricando il primo numero della guida digitale gratuita Leggere il mondo, e leggendo ogni settimana nuovi articoli a tema nell’apposita sezione.

Considerando cruciale il ruolo dei libri e delle storie nella crescita degli adolescenti, sin dal debutto online del 2014, infatti, la piattaforma ilLibraio.it dedica molta attenzione, anche sui profili social del sito edito dal Gruppo editoriale Mauri Spagnol, al tema della promozione della lettura tra i più giovani e ai dibattiti legati alla scuola e all’educazione. Lo conferma, tra l’altro, la scelta di aprire (nell’ottobre 2022) un profilo TikTok, oggi seguito da oltre 56mila follower.

L’obiettivo del progetto Il Libraio Scuola è quello di proporre un luogo digitale – ricco di articoli e consigli di lettura – interamente dedicato alla promozione della lettura nelle scuole superiori, accompagnato da uno strumento innovativo, una guida periodica, per presentare alle insegnanti e agli insegnanti in particolare, e a chiunque interagisca con le studentesse e gli studenti, una selezione di letture, oltre ad altri contenuti speciali.

Il secondo numero di Leggere il mondo presenta decine di suggerimenti di lettura e riflessioni d’autore, tra cui quella di Francesca Giannone*, ed è pensato in vista delle vacanze estive 2024…

L’AUTRICE – Francesca Giannone, salentina, si è laureata in Scienze della Comunicazione e ha studiato al Centro Sperimentale di Cinematografia. A Bologna ha curato la catalogazione dei trentamila volumi della Associazione Luigi Bernardi e ha frequentato il corso biennale di scrittura della Bottega di Narrazione Finzioni. Il suo romanzo d’esordio, La portalettere, uscito per Nord, ha avuto un incredibile successo: in corso di traduzione in 25 Paesi, è stato il romanzo italiano più venduto del 2023, ha vinto il Premio Bancarella e il Premio Amo Questo Libro. Domani, domani, il suo atteso secondo romanzo, è in uscita per Nord a giugno 2024.

Fotografia header: Francesca Giannone, nella foto di Federico Patrocinio