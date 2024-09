“La sconosciuta del ritratto”: quante storie nasconde “Ritratto di signora” di Gustav Klimt…

Arte, mistero, intrighi e un’avvincente saga familiare. In questo romanzo c’è tutto, un tutto che scaturisce dalla penna delicata di Camille de Peretti, ma che prende ispirazione da una vicenda reale.

La sconosciuta del ritratto (e/o, traduzione di Alberto Bracci Testasecca) si ispira ai fatti che ruotano attorno al quadro di Gustav Klimt Ritratto di signora, dipinto a Vienna nel 1910, comprato da un anonimo collezionista nel 1916 e rimaneggiato dal maestro l’anno seguente, per poi essere rubato nel 1997. Un lungo viaggio ricco di vicissitudini che vede riapparire il dipinto solo nel 2019, nel giardino della Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi di Piacenza, dove attualmente è conservato.

Quante volte vi sarà capitato, di fronte a un quadro, di immaginarvi le circostanze in cui ha preso vita una pennellata dopo l’altra, le emozioni che si nascondono dietro a un volto rimasto impresso per sempre nella tela, beffardo nei confronti della Storia.

L’Arte è un mondo ricco di suggestioni e cinema e letteratura spesso ne hanno tratto spunto, basti pensare al Ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde, Il cardellino di Donna Tartt, La ragazza con l’orecchino di perla di Tracy Chevalier o i più pop Big Eyes di Tim Burton e Il Codice da Vinci di Dan Brown (da cui è stato tratto l’omonimo film con Tom Hanks).

Con il suo romanzo, vincitore dell’edizione 2024 del Prix Maison de la Presse, Camille de Peretti fa proprio questo, gioca attorno al mistero della sconosciuta del ritratto ricreando il destino della donna e dei suoi discendenti, tra amori contrastati, intrighi, drammi ed enigmi da risolvere.

Scopri la nostra pagina Linkedin Scopri la nostra pagina LinkedIn Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it Seguici su LinkedIn

Grazie a questo viaggio appassionante, il lettore si ritrova a passeggiare tra le strade di una Vienna del primo Novecento per poi essere catapultato nel Texas degli anni ’80, sino a giungere dalla Manhattan della Grande Depressione all’Italia contemporanea.

Un itinerario emozionante, in cui finzione e realtà si mescolano e il tempo scorre lontano, dimenticato e messo in pausa da una lettura che sa coinvolgere, entusiasmare e, perchè no, mettersi in cammino per vedere dal vivo la tela che ha ispirato una storia tanto emozionante.