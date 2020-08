Vent’anni fa usciva “La ragazza con l’orecchino di perla” di Tracy Chevalier

Sono passati vent’anni dalla pubblicazione del bestseller “La ragazza con l’orecchino di perla” di Tracy Chevalier. In occasione dell’anniversario il titolo che ha fatto conoscere l’autrice in tutto il mondo, insieme ad altri sette suoi successi, viene proposto in una nuova edizione (con una veste grafica ideata da Gatsby Books) – I particolari

Vent’anni fa veniva pubblicato per la prima volta La ragazza con l’orecchino di perla di Tracy Chevalier: in occasione di questo anniversario, in concomitanza con altri editori in tutto il mondo, dal 3 settembre Neri Pozza pubblicherà in una nuova edizione gli otto romanzi di maggior successo dell’autrice statunitense, con la veste grafica affidata a Gatsby Books.

Oltre al bestseller La ragazza con l’orecchino di perla (nella traduzione di Luciana Pugliese) i titoli che faranno parte della nuova edizione saranno Strane creature, La dama e l’unicorno, L’innocenza, L’ultima fuggitiva, Quando cadono gli angeli, I frutti del vento, La vergine azzurra (tutti nella traduzione di Massimo Ortelio).

A partire dal successo scaturito con La ragazza con l’orecchino di perla, romanzo che vede come protagonista Griet, la giovane governante della famiglia del celebre pittore Johannes Vermeer (e dal quale è stato anche tratto un omonimo film nel 2003, con protagonisti Scarlett Johansson e Colin Firth), Chevalier ha venduto complessivamente più di dieci milioni di copie nel mondo, di cui due in Italia.

Anche l’ultimo romanzo di Tracy Chevalier, La ricamatrice di Winchester, che come altri della produzione dell’autrice vede una protagonista femminile immersa in un contesto storico del passato, ha avuto successo di pubblico in Italia.