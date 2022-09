“Last Sabbath”, le atmosfere di Loputyn diventano un gioco di ruolo

“Shockdom” (realtà specializzata in fumetti e cartoni animati), con la nuova etichetta “Fire Key” debutta nel mondo dei giochi di ruolo, utilizzando le graphic novel di “Loputyn” come una porta aperta per mondi già letti, ma mai visti così da vicino – L’intervista per scoprire di più su “Last Sabbath”

La casa editrice Shockdom si apre a un nuovo progetto per trasformare l’immaginario di Loputyn in un universo giocabile con Last Sabbath.

La neonata etichetta Fire Key dell’editore si occuperà di giochi di ruolo, quei giochi in cui ogni partecipante può creare un suo personaggio per condurlo all’interno di un mondo di fantasia.

Last Sabbath si ispira alle atmosfere dei lavori di Jessica Cioffi, conosciuta come Loputyn, e autrice dei fumetti Cotton tales, Francis e Aether(tutti pubblicati da Shockdom).

La fiaba, nei racconti della fumettista, si tinge di tinte cupe, le protagoniste si confrontano con i lati oscuri della magia e dei propri desideri, richiamando quella combinazione di potere e perdizione che è la materia stessa dell’occulto.

Le streghe e i loro incantesimi sono al centro della narrazione, ogni giocatore potrà divertirsi a muovere il suo personaggio unico, con i suoi sortilegi, le sue paure e le sue personali avventure.

La campagna per la realizzazione di Last Sabbath è stata lanciata sulla piattaforma kickstarter e ha raggiunto in pochi giorni più di mille finanziatori, riuscendo a quintuplicare il budget fissato da Fire Key per la realizzazione del progetto.

Il gioco è stato ideato da Antropo Kelevra, una delle fondatrici di Extremelot, tra le più grandi community di videogiocatori di ruolo online, e Valentino Sergi direttore creativo di Officina Meningi. Last Sabbath avrà la forma del Journalism Game, un diario condiviso dai giocatori in cui narrare le avventure dei propri personaggi, a metà tra narrazione orale e scrittura.

L’obiettivo della casa editrice è quello di mettere insieme l’esperienza necessaria per trasformare storie e disegni in un universo aperto. Il giocatore creerà il proprio personaggio, caratterizzandolo scelta dopo scelta, per prendere parte al Sabba che propizierà la sua avventura.

ilLibraio.it ha intervistato via e-mail Lucio Staiano, classe 1969, fondatore di Shockdom, per conoscere meglio l’idea alla base del nuovo progetto editoriale.

Da dove è nata l’idea di trasportare le tinte e i racconti di Loputyn in un gioco di ruolo?

“Le opere di Loputyn hanno una forte identità comune, che è nello stesso tempo anche molto originale nell’ambientazione e nello stile: un gotico diverso dal classico oscuro e più vicino a una leggerezza apparente. Sono anni che pensiamo a un gioco di carte o di ruolo ambientato all’interno del mondo di Jessica e quest’anno abbiamo deciso di fare il grande passo”.

Cosa può raccontarci su Last Sabbath? Che cosa si intende con journalism game?

“Il journalism game è un tipo di gioco incentrato su una specie di diario personale creato dai giocatori strada facendo, un tipo di gioco che sta prendendo piede e che spesso tratta temi intimi. Ci sembrava quindi perfetto per un gioco ambientato nel mondo di Loputyn“.

Come si fa a trasformare una storia in un universo aperto?

“In questo caso succede quasi il contrario, in un universo comune, non in termini di continuity ma di atmosfere e tematiche, il giocatore deve ambientare una storia che lui stesso crea. Quindi ne viene coinvolto ancora di più e si può immedesimare in personaggi ancestrali che rappresentano le nostre paure e il nostro inconscio più oscuro”.

Con la collaborazione con Officina Meningi e tramite la nuova etichetta Fire Key si apre un nuovo orizzonte transmediale per la casa editrice. Quali sono gli obiettivi per questa nuova linea?

“È un mondo che non conosciamo bene e per questo ci siamo affidati e ci affideremo a professionisti che ci possano aiutare a esplorarlo. Sono i primi passi in qualcosa che ci affascina e che ci ha sempre attratti. Quindi andiamo avanti a vista cercando di capire quale potrà essere il nostro ruolo in esso. Abbiamo dalla nostra la capacità creativa, sia letteraria che artistica e quindi siamo ottimisti per il futuro”.