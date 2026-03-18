“Tutte le altre mamme mi odiano”: fra thriller e commedia, per raccontare la pressione sociale che grava sulle madri

Tutte le altre mamme mi odiano è il romanzo che non potete trascurare, quello che ogni madre dovrebbe leggere, non per sentirsi capita, ma per sentirsi vendicata. Con il suo esordio, Sarah Harman prende la quotidianità delle mamme “da manuale” e la trasforma in un’arena satirica dove la protagonista, Florence, combatte con la grazia di chi ha smesso da tempo di credere nella perfezione.

Florence è una madre single, ex popstar, con un talento speciale: dire la verità anche quando nessuno vuole sentirla. In un mondo in cui la maternità è diventata una performance continua, lei è l’unica che si rifiuta di recitare. E questo, ovviamente, la rende immediatamente sospetta. Quando il piccolo Alfie Risby – bullo precoce e figlio di un magnate dei surgelati – scompare, la comunità si trasforma in un tribunale improvvisato. E il dito punta verso Dylan, il figlio di Florence, perché oggi basta un algoritmo sbagliato o un commento fuori posto per essere colpevoli. Se poi si parla di un bambino introverso, il gioco è fatto.

Harman usa il thriller come espediente per parlare di qualcosa di molto più attuale: la pressione sociale che grava sulle madri. Le altre mamme del romanzo sembrano uscite da un catalogo di lifestyle, sono l’incarnazione perfetta del genitore ipercompetitivo e iperconnesso. E Florence, con la sua imperfezione ostinata, diventa l’antidoto necessario a questa tossicità patinata.

Il romanzo scorre come una commedia nera che non ha paura di affondare il coltello nei miti contemporanei: la genitorialità performativa, la cultura del giudizio, la sorveglianza sociale mascherata da “preoccupazione”. L’autrice ci ricorda che oggi basta un post sbagliato per essere messi alla gogna, e che la solidarietà tra genitori è spesso un concetto più teorico del riciclo creativo.

La forza del libro sta nella sua capacità di far ridere mentre pungola, di intrecciare narrativa e critica sociale. Florence non è un modello, ma una liberazione: ci mostra che la perfezione è una trappola, che la maternità non è un concorso di eleganza e che, a volte, l’unica forma di sopravvivenza è l’ironia. È un antidoto, perché ci ricorda che la perfezione è sopravvalutata e che le madri non sono supereroine.

In un’epoca in cui ogni scelta genitoriale diventa un referendum pubblico, Tutte le altre mamme mi odiano (HarperCollins Italia, traduzione di Aurelia Di Meo) è un romanzo che non solo intrattiene, ma alleggerisce. E, soprattutto, fa sentire meno sole tutte quelle madri che non hanno mai il tempo né l’arte innata di sfornare dolci e mantenere la piega perfetta. Come la sottoscritta, del resto.

Fotografia header: Sarah Harman (fotografia di Faye Thomas)