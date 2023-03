Comunicazione culturale, al via il progetto LERANE

Nasce LERANE, una nuova realtà che lavora in ambito culturale e che si occupa di PR, ufficio stampa e organizzazione di eventi, per per autori, talent, festival e aziende – I particolari

Negli ultimi anni nell’ambito della comunicazione culturale (ed editoriale) sono nate diverse nuove realtà, magari fondate da chi, dopo aver fatto esperienza in case editrici grandi e piccole, ha deciso di mettersi in proprio (vedi ad esempio il caso di Studio Ventinove, ideato da Giulia Ivaldi e Martina Castoldi, entrambe ex Neri Pozza).

Ora fa il suo debutto un nuovo progetto, LERANE, a cura di Francesca Aimar e Margherita Pigliapochi. Entrambe hanno lavorato nell’ufficio comunicazione della casa editrice Rizzoli.

Come si legge nella presentazione, LERANE “unisce due percorsi e know how complementari e propone una visione delle PR, del Digital, dell’ufficio stampa e dell’organizzazione di eventi come professionalità concretamente trasversali”. Per LeRane “ogni incarico – relativo a un lancio editoriale o di un festival, alla progettazione di un evento culturale o alla strategia di posizionamento aziendale – si trasforma in un’opportunità per coinvolgere interlocutori e realtà composite per raggiungere risultati non soltanto efficaci, ma spesso originali. Da questa contaminazione di cultura alta, pop e nuovi linguaggi scaturiscono le soluzioni più attuali e funzionali a ogni progetto”.

Fra le prime collaborazioni figurano Passaggi Festival di Fano, giunto quest’anno all’undicesima edizione; la nuova casa editrice Ventanas, fondata e diretta da Laura Putti, che debutterà al Salone del Libro di Torino; Exponential District, società benefit “nata per promuovere la crescita sostenibile nel mondo del marketing, della creatività e della tecnologia attraverso un approccio human-centered a servizio dell’innovazione”.

Fotografia header: Francesca Aimar e Margherita Pigliapochi, foto di Massimiliano Ghetta