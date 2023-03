Una nuova casa editrice è al debutto: parliamo di Ventanas, che nasce con l’obiettivo, ambizioso, di “lanciare nel panorama editoriale italiano libri e autori ancora inesplorati, per offrire ai lettori più esigenti e curiosi una varietà di pubblicazioni selezionate con i criteri del gusto e della ricercatezza”.

A fondare la casa editrice è Laura Putti (in copertina, nella foto di Mauro Guglielmotti). La proposta editoriale spazia dalle novità provenienti dall’America Latina, dalla Francia e dall’Italia ai classici del passato: testi spesso poco conosciuti, selezionati e tradotti dallo spagnolo da Laura Putti e Serena Bianchi. È Paola Vallatta, invece, a curare le traduzioni dal francese.

Ventanas si declina su tre diverse collane in base alla lingua di riferimento: Palabras, per lo spagnolo, si muove dal romanzo al saggio, fino alla biografia disegnata; Paroles, per il francese, “va controcorrente con raffinate composizioni del secolo scorso e qualche proposta più attuale”; per la non-fiction e il giornalismo italiano la collana Parole conta sul contributo del giornalista Bernardo Valli.

A marzo, per la collana Palabras, la prima uscita: La donna nuda dell’uruguayana Armonìa Somers, autrice femminista latinoamericana, che firma un romanzo surreale, trasgressivo e ricco di simbolismo che, alla sua prima edizione nel 1950, destò scandalo per la rappresentazione di una sessualità femminile diretta e brutale. Oggi ne conosciamo soltanto la seconda versione, rielaborata da Somers sedici anni dopo attraverso una forma più ricercata e un’atmosfera onirica.

Alla collana Palabras appartiene pure la seconda uscita, Anche gli alberi caduti sono il bosco, della pluripremiata autrice nisei Alejandra Kamiya, nata nel 1966 a Buenos Aires da padre giapponese e madre argentina.

Ad aprile è poi in uscita Italo, a firma di Bernardo Valli: nell’anno del centenario della nascita di Italo Calvino, il grande inviato speciale racconta uno degli autori italiani più importanti del Novecento. Non mancano i ricordi legati alla loro amicizia.

“Vogliamo svelare e consegnare nelle mani di un pubblico di lettori capaci di apprezzarle un catalogo di autori indipendenti, originali, coraggiosi nell’affrontare argomenti forti e permeati da un impegno sociale e politico“, sottolinea Laura Putti.

Fotografia header: Laura Putti, fondatrice di Ventanas, nella foto di Mauro Guglielmotti