E se Paolo e Francesca fossero fuggiti insieme?

Andelon Curse, classe 1977 (nella foto grande, ndr) dopo la laurea in chimica farmaceutica, frequenta la Scuola Holden. Scrive racconti, fiabe, romanzi per passione e articoli scientifici per lavoro. Con la fiaba Orecchiedoro ottiene un riconoscimento al Premio Andersen. Con due romanzi storici si aggiudica inoltre gli Wattys, i premi della piattaforma di narrativa digitale Wattpad (qui la sua pagina).

Pietà del nostro mal perverso, che ha vinto il premio letterario “Amori sui generis” della Città di Grosseto, è stato protagonista al torneo letterario gratuito IoScrittore (promosso dal Gruppo editoriale Mauri Spagnol e dalle sue case editrici) ed è ora disponibile in ebook.

Amor ch’a nullo amato amar perdona: come non ricordare i versi di Dante che hanno reso immortale l’amore tragico di Paolo e Francesca? Ma chi conosce davvero i protagonisti di questa storia diventata leggenda? Quanti giorni di passione e quali azioni hanno alimentato questo profondo sentimento?

Nel libro di Andelon Curse (uno pseudonimo) saranno proprio i due sfortunati amanti a raccontare come la potente e spietata famiglia Malatesta abbia stretto un’alleanza strategica con Guido Da Polenta per espandere il proprio dominio su Ravenna e su tutta la Romagna.

A sigillare questo accordo, un matrimonio per procura tra il secondo figlio dei Malatesta e Francesca, la figlia quattordicenne di Guido, come consuetudine all’epoca… e il fratello minore di Paolo viene inviato a sottoscrivere il contratto nuziale. Questo è il primo intoppo del destino… perché Paolo, già famoso per le sue gesta come condottiero e per la sua straordinaria bellezza, si fa passare per lo sposo promesso a Francesca senza che nessuno abbia il coraggio di svelare la verità alla giovane. Durante il viaggio dalla sua casa d’origine alla nuova dimora, Francesca vive una fiaba d’amore, incantata da un uomo capace di accendere i suoi sentimenti e la sua passione. E nemmeno Paolo rimane immune alla sua sfolgorante, seppur ancora acerba, bellezza. Ma il velo dell’illusione cade troppo presto, rivelando un crudele inganno: il vero marito di Francesca, Gianciotto, è un uomo insensibile e feroce, che non le risparmierà umiliazioni e soprusi.

Amor condusse noi ad una morte: sarà irrimediabilmente così? O riuscirà Francesca, intelligente e colta, a trovare il coraggio di riscrivere un finale inedito e pieno di speranza per la propria esistenza?