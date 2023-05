Ebook: dal 5 al 7 maggio tutti i romanzi di Alessia Gazzola a metà prezzo

Un’occasione da non mancare per scoprire o rileggere un’autrice che ha già conquistato centinaia di migliaia di lettrici e lettori con i suoi personaggi irresistibili e le sue serie bestseller: parliamo di Alessia Gazzola, naturalmente: dal 5 al 7 maggio tutti gli ebook della scrittrice saranno disponibili a metà prezzo nei principali negozi online.

Nata a Messina nel 1982, laureata in Medicina e Chirurgia e specialista in Medicina Legale, Gazzola ha esordito nella narrativa con L’allieva nel 2011, primo romanzo con protagonista Alice Allevi, cui sono seguiti Un segreto non è per sempre (2012), Sindrome da cuore in sospeso (2012), Le ossa della principessa (2014), Una lunga estate crudele (2015), Un po’ di follia in primavera (2016), Arabesque (2017), Il ladro gentiluomo (2018, vincitore del premio Bancarella 2019) da cui è stata tratta la fortunata serie tv in onda su Rai Uno con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale.

Nel 2019 Alessia Gazzola ha inaugurato un nuovo ciclo di romanzi incentrati sul personaggio di Costanza Macallè, protagonista di Questione di Costanza (2019), Costanza e buoni propositi (2020) e La Costanza è un’eccezione (2022). La scrittrice, che vive a Verona con la sua famiglia, ha pubblicato inoltre romanzi come Non è la fine del mondo (Feltrinelli, 2016), Lena e la tempesta (Garzanti, 2019) e Un tè a Chaverton House (Garzanti, 2021).

Ed ecco i suoi ebook in offerta:

