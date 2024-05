Editoria: Sergio Polimene nuovo Ad di Emons libri & audiolibri

Novità in casa Emons libri & audiolibri: Sergio Polimene assume infatti la carica di Amministratore delegato, succedendo ad Axel Huck, socio fondatore e Ad dal 2007.

Romano, classe 1970, formatosi come libraio nella storica libreria Rinascita di Roma, Polimene approda alla Emons nel 2009 dove ricopre la carica di direttore commerciale, a cui segue nel 2016 quella di direttore editoriale e nel 2020 direttore generale della casa editrice.

Fondata nel 2007 da tre soci tedeschi (Axel Huck, Hejo Emons e Viktoria von Schirach), Emons è stato il primo marchio che ha portato in Italia l’audiolibro al grande pubblico. Come si spiega nella nota, con la crescita esponenziale dell’audio, Emons ha fondato, nel marzo 2020, Emons Record, una nuova divisione della casa editrice, fortemente voluta proprio da Polimene, specializzata nella produzione di podcast e audioserie.

Da settembre 2023, in collaborazione con Tracce Studio, è stata fondata la nuova casa di produzione Officine Emons, start-up dotata di tre sale di registrazione per audiolibri, podcast e audioserie, che produce anche per tutti i maggiori editori e piattaforme operanti in Italia.

Ad arricchire l’offerta audio, una produzione di libri cartacei: alle collane Gialli tedeschi e guide “111”, si sono aggiunti gli Audionotes, audiolibri in un quaderno, e la collana Emons Raga,

dedicata alla narrativa per ragazzi.

“Sono convinto che la nomina di Sergio Polimene sarà una garanzia di continuità, di sviluppo e di successo della casa editrice. Con il fantastico, altamente motivato e qualificato staff della Emons Italia Sergio affronterà le nuove sfide del mondo dell’editoria con grande esperienza, compostezza, fantasia ed energia. Gli auguro tutto il meglio e tanto successo”, sottolinea Huck.