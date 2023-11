Domenica 26 novembre ben 600 ebook in offerta solo per un giorno

In offerta solo per un giorno (domenica 26 novembre) nei principali negozi online ben 600 ebook, suddividi in diversi percorsi…

Per lettrici e lettori che amano leggere anche in ebook, arriva una promozione davvero da non mancare: in offerta solo per un giorno (domenica 26 novembre) nei principali negozi online ben 600 ebook, suddividi in diversi percorsi…

Qualche esempio? In sconto percorsi come “Blocco del lettore? No, grazie: 50 storie coinvolgenti per ritrovare il piacere di sfogliare una pagina dopo l’altra“, oppure “50 storie vere, per approfondire nuovi aspetti di fatti realmente accaduti“, o ancora “Letture perfette per un pomeriggio: 50 letture brevi“; tra i percorsi, anche “Piccoli grandi amori: 50 romance, per chi nei libri cerca i grandi sentimenti” e “Senza fiato: una carica d’adrenalina con 50 titoli d’azione e d’avventura“, oltre a “Tre indizi fanno un giallo: 50 titoli cozy crime, per chi preferisce risolvere i misteri con ironia“.

Qui i particolari sulle offerte:

