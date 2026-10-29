Classici gotici, horror, thriller, romantasy e dark romance: 200 ebook in offerta per Halloween 2026

Dal 24 al 31 ottobre, per lettrici e lettori che leggono (anche) in ebook in sconto horror, thriller, dark romance, romantasy e storie true crime – I particolari sulla promozione ebook in vista di Halloween 2026

In cerca di horror, thriller, dark romance e storie true crime da leggere ad Halloween? Fino al 31 ottobre, nei principali negozi online arriva un’offerta ebook tematica da non perdere. Spazio ad alcuni capolavori della letteratura gotica classica e contemporanea, mistery tales, romantasy e storie di creature fantastiche e dell’orrore, oltre a opere a tema pensate per ragazze e ragazzi.

In sconto, al 60%, ben 200 titoli.

Tra gli ebook in promozione, anche ebook firmati da autrici e autori italiani e internazionali come Donato Carrisi, Wulf Dorn, Charlotte Link, H. P. Lovecraft, Anne Rice, Mary Shelley e Robert Louis Stevenson.

Ecco i particolari sulla promozione ebook del momento: