ebook halloween
Ebook e digitale

Classici gotici, horror, thriller, romantasy e dark romance: 200 ebook in offerta per Halloween 2026

Ebook e digitale
di Redazione Il Libraio 29.10.2026

Dal 24 al 31 ottobre, per lettrici e lettori che leggono (anche) in ebook in sconto horror, thriller, dark romance, romantasy e storie true crime – I particolari sulla promozione ebook in vista di Halloween 2026

In cerca di horror, thriller, dark romance e storie true crime da leggere ad Halloween? Fino al 31 ottobre, nei principali negozi online arriva un’offerta ebook tematica da non perdere. Spazio ad alcuni capolavori della letteratura gotica classica e contemporanea, mistery tales, romantasy e storie di creature fantastiche e dell’orrore, oltre a opere a tema pensate per ragazze e ragazzi.

halloween

In sconto, al 60%, ben 200 titoli.

Tra gli ebook in promozione, anche ebook firmati da autrici e autori italiani e internazionali come Donato Carrisi, Wulf Dorn, Charlotte Link, H. P. Lovecraft, Anne Rice, Mary Shelley e Robert Louis Stevenson.

Ecco i particolari sulla promozione ebook del momento:

SU IBS
SU KOBO
SU AMAZON
SU LAFELTRINELLI
SU LIBRERIECOOP

Scopri il nostro canale Telegram

Seguici su Telegram
Le news del libro sul tuo smartphone

Ogni giorno dalla redazione de ilLibraio.it notizie, interviste, storie, approfondimenti e interventi d’autore per rimanere sempre aggiornati

Inizia a seguirci ora su Telegram Inizia a seguirci ora

 

Libri consigliati

News Correlate

Redazione Il Libraio

Il ministro Alessandro Giuli incontra l'editoria italiana: "Rinnovare il Bonus Cultura e le altre misure"

Sostenere la domanda di lettura, a partire dal "Bonus Valore", e avviare una nuova politica di incen…

Ebook e digitale
Redazione Il Libraio

Mystery, thriller & true crime: due settimane con 50 ebook in offerta

Dal 15 al 30 ottobre, una promozione ebook da non perdere per appassionate e appassionati di romanzi…

Ebook e digitale
Redazione Il Libraio

"Non chiamatela macchina del tempo": la fantascienza per Massimo Ferri

Una storia tesa sui confini della scienza, il prezzo dell’ambizione e il potere dell’amicizia: "…

Ebook e digitale

Lista di libri

Tutte le nostre proposte