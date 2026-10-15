Mystery, thriller & true crime: due settimane con 50 ebook in offerta

Dal 15 al 30 ottobre, una promozione ebook da non perdere per appassionate e appassionati di romanzi mystery, thriller e libri true crime

Per lettrici e lettori che amano i romanzi mystery, i thriller (a proposito, qui trovate la nostra selezione delle novità da non mancare quest’anno) e i libri true crime, arriva un’offerta ebook da non perdere: dal 15 al 30 ottobre sono infatti in offerta nei principali negozi digitali circa 50 titoli (lo sconto, per ciascuno, è pari almeno al 50%).

Tra gli ebook in promozione, anche romanzi firmati da autrici e autori come italiani e internazionali come Gianni Biondillo, Lee Child, Alessia Gazzola, James Patterson, Gareth Rubin, Wilbur Smith, Hans Tuzzi e Andrea Vitali.

Ecco i particolari sulla promozione ebook del momento: