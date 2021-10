Nasce “INDIE – Libri per lettori indipendenti”, il podcast di PDE

PDE (Promozione Distribuzione Editoriale) tiene a battesimo un nuovo canale per far sentire la voce dei propri autori: il podcast “INDIE – Libri per lettori indipendenti” – I particolari

In questi mesi PDE (Promozione Distribuzione Editoriale) ha dato vita a nuovi strumenti, come #PDESocialClub, un circuito di 350 librerie che condividono, scegliendo di volta in volta, le interviste in diretta streaming a scrittori e scrittrici, o #PDEBookClub, una rivista semestrale cartacea distribuita in 50.000 copie a 500 librerie indipendenti, che informa sul meglio della produzione degli editori di casa e da una cui costola è derivata l’omonima newsletter settimanale inviata a 3.000 librerie.

Ora tiene a battesimo un nuovo canale per far sentire la voce dei propri autori, che si chiama INDIE – Libri per lettori indipendenti ed è un podcast, ossia l’equivalente di una trasmissione radiofonica trasformata in file scaricabile e ascoltabile in qualsiasi momento da qualsiasi supporto.

INDIE si presenta in un doppio formato: INDIE Special, che settimanalmente “eredita” le interviste monografiche realizzate in video su Facebook e YouTube per #PDESocialClub e le postproduce trasformandole in file audio; e INDIE Magazine, che invece è una vera e propria rivista in podcast, 30 minuti al mese di interviste e interventi con scrittori, saggisti, librai, editori e una rubrica di news dal mondo editoriale.

INDIE – Libri per lettori indipendenti sarà online dal 25 ottobre e vivrà sul sito e sulle pagine social di PDE, e sarà distribuito tramite le principali piattaforme dedicate al mondo dei podcast: Spotify, Speaker, iTunes, Apple Podcast.

Nel primo numero, Cristina Resa intervista Enaiatollah Akbari a vent’anni dalla pubblicazione di Nel mare ci sono i coccodrilli, il romanzo/memoir scritto assieme a Fabio Geda, che viene ora riproposto da Baldini+Castoldi.

Il blogger Matteo Fumagalli racconta poi il suo viaggio nel trash culturale tra editoria, musica e cinema, raccolto nel saggio Travolti dal trash nell’immenso mare del brutto, pubblicato da Cairo.

Proseguendo nel sommario, Emanuele De’Giorgi spiega la crescita della sua casa editrice, Tunué, mentre Shantala Faccinetto della libreria Volante di Lecco racconta la sua libreria, dà la classifica dei titoli PDE più venduti e consiglia la novità che l’ha più appassionata.

La redazione di INDIE – Libri per lettori indipendenti è composta da Cristina Resa, Giulia D’Addea e Paolo Soraci, la sigla originale è stata composta da Gabriele Costantini e Alfredo Arpaia (che cura anche la fonica del podcast), mentre grafica è realizzata da Ilaria Dimichelangeli per Iladm.