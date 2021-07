Anche la casa editrice e/o guarda ai podcast

Si sente sempre più spesso parlare, inevitabilmente, di incroci e collaborazioni tra il mondo dei libri e quello dei podcast. Del resto, i punti di contatto non mancano ed entrambi i settori vivono un momento positivo, dati alla mano.

Solo nell’ultimo mese abbiamo parlato di Voci, piattaforma di produzione podcast della casa editrice il Saggiatore che, nelle intenzioni, “sarà gestita come una collana editoriale, con un preciso punto di vista e una forma tutta sua”, e che ha appena debuttato.

E questa settimana abbiamo scritto di un’importante alleanza, quella tra il Gruppo editoriale Mauri Spagnol (il secondo gruppo editoriale di varia in Italia) e Storielibere, che hanno firmato un accordo che li impegna ad avviare un cammino comune nello sviluppo dei podcast audio: “GeMS (editore de ilLibraio.it, ndr) deterrà il 30% del capitale della nuova Storielibere” (qui i particolari).

E numerosi altri sarebbero gli esempi, basti pensare alle tante scrittrici e ai tanti scrittori, italiani e internazionali, che collaborano ormai da tempo con le principali piattaforme e con le realtà e case di produzione specializzate.

Ulteriore novità in merito è legata a e/o: il 2 agosto vedrà infatti la luce il primo podcast della casa editrice, tutto a tema veneziano. Parliamo di Venezia Anno 1000 di Roberto Tiraboschi, scrittore, drammaturgo e sceneggiatore, già autore della saga in tre volumi sulla nascita della città lagunare (La pietra per gli occhi, La bottega dello speziale e L’angelo del mare fangoso). L’iniziativa, spiegano da e/o, nasce come spin-off delle ricerche che l’autore ha dedicato alla città per scrivere i suoi libri, e come anticipazione del suo prossimo romanzo, che sarà in libreria a inizio settembre: Il rospo e la badessa.

Il podcast, disponibile su tutte le principali piattaforme di ascolto, è costituito da 8 episodi che usciranno con cadenza settimanale. Racconterà la storia dell’origine di Venezia vista con gli occhi di uno scrittore, nell’anno in cui la Serenissima sta celebrando i 1600 anni dalla sua fondazione.