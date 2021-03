Editoria: per i suoi 40 anni Marcos y Marcos veste di bianco

Quando è nata, nel 1981, la casa editrice milanese Marcos y Marcos, era solita optare per copertine dal fondo bianco, da cui spiccava l’illustrazione al centro. Nel 2021, per celebrare i suoi 40 anni di attività, il grafico Mario Piazza ha reinterpretato la veste grafica immaginando un ritorno alle origini

Nel 2021 Marcos y Marcos, casa editrice milanese fondata da Marco Franza e Marco Zapparoli, festeggia il suo 40esimo anno di attività. Per celebrare questo traguardo, il grafico Mario Piazza ha reinterpretato la grafica delle copertine immaginando un ritorno alle origini che abbia come colore predominante il bianco.

Nei primi anni ’80, infatti, le edizioni Marcos y Marcos erano caratterizzate da un fondo bianco da cui spiccava l’illustrazione al centro. Senza rinunciare al colore che esalta i dorsi e li rende riconoscibili a distanza, nei prossimi mesi verrà rinnovata questa tradizione; in quarta di copertina il marchio editoriale si farà francobollo colorato come il dorso.

A venire pubblicate in questa nuova veste saranno le prossime uscite della casa editrice (di cui oggi, insieme a Marco Zapparoli, è editrice Claudia Tarolo) e i classici che ne hanno segnato la storia, da Come governare il mondo, nuovo romanzo di Tibor Fischer a Il grande azzurro di Ayesha Harruna Attah, l’autrice ghanese di I cento pozzi di Salaga, passando per Una banda di idioti di John Kennedy Toole e per Ho paura torero di Pedro Lemebel, fino ad arrivare a La febbre del gioco di Fëdor Dostoevskij e a Monster di Walter Dean Myers.