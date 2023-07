Agenzie letterarie: si separano i percorsi di Alferj e Prestìa

C’è una novità nel mondo delle agenzie letterarie italiane: si separano consensualmente, infatti, i percorsi di Valentina Alferj e Carmen Prestìa, e dalla loro agenzia, l’apprezzata Alferjeprestia, creata nel 2015, nascono due diverse realtà.

Le titolari dell’agenzia, cresciuta negli otto anni di percorso congiunto, annunciano in una nota lo scioglimento della società “in vista di nuovi progetti futuri”. Valentina Alferj e Carmen Prestia “continueranno a seguire scrittrici e scrittori secondo la naturale divisione già in atto internamente all’agenzia“.

Tra le autrici e gli autori seguiti troviamo nomi come Monica Acito, Viola Ardone, Ritanna Armeni, Pietrangelo Buttafuoco, Erri De Luca, Davide Enia, Alessia Gazzola, Fabio Genovesi, Andrea Marcolongo, Antonio Manzini, Paolo Nori, Antonio Pascale, Francesco Piccolo, Daniela Raimondi, Beatrice Salvioni, Fabio Stassi e Valeria Usala, solo per citarne alcuni.

“Sono stati anni di grandi soddisfazioni. Abbiamo lavorato con entusiasmo e dedizione e sono grata dei successi riportati. Si apre una nuova fase di progetti e percorsi miei e legati agli autori con cui collaboro”, sottolinea Alferj, che dopo un’esperienza in una grande agenzia italiana, la Ali, per 18 anni ha seguito il lavoro Andrea Camilleri; dal canto suo Prestia, che prima dell’apertura dell’agenzia si è occupata di acquisizioni e diritti per Einaudi e Newton Compton, aggiunge: “L’agenzia Alferjeprestia si scioglie dopo anni di intenso lavoro e altrettante gratificazioni. Sono riconoscente a chi me lo ha permesso, continuerò a seguire i miei autori con uno sguardo sempre attento alle nuove voci”.